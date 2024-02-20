專訪丨多邊主義比以往任何時候都更重要

中評社北京2月20日電／據新華社報導，世界銀行高級常務副行長阿克塞爾·馮·托森伯格18日在第60屆慕尼黑安全會議（慕安會）期間接受新華社記者專訪時表示：“我們認為，多邊主義比以往任何時候都更加重要，沒有人可以獨善其身。”



馮·托森伯格指出，當今世界面臨多重危機，氣候變化、人工智能等全球挑戰不分國界……衹有團結協作才能解決問題。多重全球挑戰面前，發展中國家是國際社會最脆弱的群體。



“當今世界經濟增長比以往都更加疲軟，將影響發展中國家特別是最貧困國家。”馮·托森伯格指出，發展中國家不僅需要應對傳統風險，還需要應對氣候變化等多重非傳統風險，他們需要更強有力的經濟增長。



在採訪中，馮·托森伯格多次強調全球可持續發展目標沒有取得足夠進展，低收入國家應獲得更多支持。他認為，特別需要通過經濟援助向貧困國家展示國際社會的團結。世界銀行已增加了經濟支持力度，特別是對貧窮國家。



馮·托森伯格指出，國際社會必須明確各項可持續發展目標。新冠疫情拖累全球脫貧治理，帶來更大阻力。因此，需要找到新的方式去應對。



馮·托森伯格呼籲“為國際合作注入正能量”，衹有這樣，才能讓最需要的人群受益。他強調，“無論國際局勢多麼緊張，我們都需要國際合作”，這樣可以解決很多問題。



談到中國時，馮·托森伯格指出，“中國與世界銀行共享了一段有趣旅程”。他回憶說，在上世紀70年代中國還有大量貧困人口。而過去幾十年，中國人均收入顯著增長，極端貧困已經消除。



隨著經濟不斷發展，中國不斷幫助著世界上最貧困的國家，還積極分享自身發展經驗和知識。



“中國在消除貧困方面的成功經驗，是向發展中國家釋放的重要信號，表明一代人就能取得成功。我認為這個信息非常積極。”馮·托森伯格說。