唐鳳下台定了？陳建仁：盼精進打詐施政

台“數位部長”唐鳳受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月20日電／“數位發展部長”唐鳳打詐不彰接連遭到砲轟，綠媒最近連續猛轟，傳出民進黨新潮流系點名要他下台。“行政院長”陳建仁20日在“立法院”會前接受媒體聯訪時未正面回應。他僅表示，跨部會協調相當重要，強調“數位部”會繼續精進打詐工作等施政，讓民眾有感。



綠媒更抨擊唐鳳去年10月以資安院董事長身分，出席聯合國網際網路治理論壇，是自貶身分。針對未來是否會繼續留任，唐鳳表示，這兩天看到很多各界對他批評指教，他從來不會用派系或政黨去解讀這件事情。目前是“內閣”看守凍結期間，而政務官去留就是由長官來決定。



陳建仁表示，“數位部”成立了1年半以來，實際上在資通的安全以及數位產業的發展上，都有相當不錯的進展，也知道各個部會實際上在數位發展上都有所相關，“所以怎麼樣更好的做跨部會更好的協調，也是相當地重要”。



陳建仁說，數位科技不斷地發達，在此情況下，大家對於數位部的要求也愈來愈多。如何透過跨部會瞭解，使得各個部會都能夠和數位部一起努力，把數位的這個工作做好，是他們深切期盼的。



陳建仁指出，跟台灣友好的國家一起進行資通安全相關的演練，以及資通人才的培訓，會持續來加強。使得台灣理念相同的國家間，在數位科技上以及資通安全上，能夠有更好的協調。



針對打詐工作，陳建仁說，會按照個資法和資通安全管理法的方式繼續加強，使得打詐工作能夠落實。在打詐工作上，數位部、“內政部”及通傳會（NCC）都扮演重要角色，所以希望數位部繼續精進相關的施政，讓民眾有感。