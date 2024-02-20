重慶巫溪：念好“生態經”，打響文化牌

中評社北京2月20日電／據新華社報導，秦巴南麓、三峽深處的重慶巫溪縣，高山草甸坐臥、潺潺溪流環繞，歷史上鹽泉資源豐富，被譽為“上古鹽都”，但因“山高路遠”，長期以來發展受限。



近年來，隨著三峽腹地交通基礎設施等不斷完善，巫溪充分發揮生態優勢，用“一條烤魚”串起高山特色農業鏈條，把“好山好水”轉化為康養旅遊資源，活化“千年鹽鎮”振興文化產業，打響“天地靈氣，逍遙巫溪”品牌，加快邁上高質量發展之路。



“一條烤魚”串起生態農業鏈



腌制入味、慢火烤成，再配上土豆片、魔芋、香菜等，一條烤魚鮮香麻辣滋味長……春節期間，61歲的張宗成每晚都在烤架前忙碌。從最初的4把椅子到如今占地面積約200平方米的店鋪，張宗成感慨店裡生意越來越火，每晚要賣出近200斤魚。



巫溪是渝派烤魚的重要發源地，獨特自然環境、綠色生態食材資源，孕育出歷史悠久的烤魚文化。豐富的水資源和優良的水質，為巫溪冷水魚養殖提供了得天獨厚的條件，全縣水產養殖面積超過1萬餘畝。



返鄉青年劉宇抓住機遇，鑽研起烤魚預制菜。拿出一盒“巫溪風味烤魚”，劉宇說：“這款烤魚預制菜還原巫溪烤魚風味，能在常溫下保存較長時間。”



2023年，巫溪烤魚新開門店增長25%，“烤魚節”期間累計接待遊客30萬人次，僅漫灘路烤魚一條街產值就達6000萬元。



日益紅火的烤魚產業串聯起高山蔬菜、老鷹茶等更多特色生態產業。“以前村民總為洋芋的銷路發愁，如今既能直接售賣，還能加工成洋芋片、土豆粉等‘烤魚伴侶’。”尖山鎮大包村支部書記曾有海說。目前，巫溪組建起12家馬鈴薯加工企業，建成年產2萬噸紅薯和馬鈴薯澱粉、1000噸粉絲的自動生產線。

