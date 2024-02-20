日本將發射首顆木制衛星應對太空污染

中評社北京2月20日電／據科技日報援引英國《衛報》18日報導，日本京都大學與住友林業公司合作建造了第一顆由木材制成的微型衛星LignoSat，並計劃於今年夏天將其送入太空。



該衛星由木蘭木制成，在國際空間站上進行的實驗發現，木蘭木特別穩定且不易開裂。



日本宇航員兼京都大學航空航天工程師土井隆雄表示，所有重新進入地球大氣層的衛星都會燃燒並產生微小的氧化鋁顆粒。這些顆粒將在上層大氣中漂浮多年，最終會影響地球環境。



京都大學研究人員提出使用可生物降解材料代替金屬。他們設立了一個項目來評估木材類型，以確定木材樣本能否承受太空發射和繞地球軌道長時間飛行的嚴酷考驗。第一次測試是在重現太空條件的實驗室中進行的，結果發現木材樣本的質量沒有發生可測量的變化，也沒有分解或損壞的跡象。



經過這些測試後，樣本被送往國際空間站，在那裡進行了近一年的暴露試驗後才被帶回地球。這些木材依然沒有表現出任何損壞的跡象，研究人員將這種現象歸因於太空中沒有可導致木材燃燒的氧氣，也沒有生物會讓木材腐爛。



加拿大不列顛哥倫比亞大學的最新研究發現，重新進入大氣層的衛星，燃燒後產生的氧化鋁顆粒可能會嚴重消耗臭氧層。但像LignoSat這樣的木制衛星，當它完成任務後重新進入大氣層燃燒時，只會產生細小的可生物降解的灰燼。