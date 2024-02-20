陸家屬抵台　陸委會：今遣返2名留置漁民

陸委會。（中評社 資料照） 中評社台北2月20日電／大陸籍快艇14日於金門水域捕撈，遭台灣“海巡署”追緝導致船隻翻覆，船上4名大陸漁民中2人溺斃。大陸國台辦稍早稱，福建省泉州市紅十字會將派人陪同家屬於20日赴金門接人和處理善後。陸委會回應，針對2名留置陸籍人員，主管機關已安排於20日依相關法令進行遣返，陸委會呼籲陸方有關部門提供相應協助，以利2人順利返陸。



國台辦發言人朱鳳蓮19日指出，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由“泉州市紅十字會等”派人陪同家屬於20日前往金門，接回2名生還人員，並處理相關善後事宜。台灣有關方面應對家屬及有關人員“提供便利，做好安排”，“配合處理好善後事宜”。



對此，海基會表示，陸方提供擬申請赴金門處理善後的家屬與相關人員名單，海基會隨即委託旅行社向移民署金門服務站送件並發證。海基會將派專人趕赴金門，對於抵達金門的大陸家屬提供人道關懷，協助處理相關善後事宜。



陸委會說明，發生陸籍快艇越界違法捕撈不幸翻覆事件以來，對於不幸罹難者的家屬，陸委會即積極協調海委會、“海巡署”與海基會等機關團體，妥適協助處理相關善後事宜。針對2名留置陸籍人員，主管機關已安排於2月20日，依相關法令進行遣返，陸委會呼籲陸方有關部門提供相應協助，以利2人順利返陸。



陸委會稱，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，以利兩岸累積善意與良性互動。再次呼籲兩岸互相合作，以理性務實的態度共謀策進之道，增進兩岸人民福祉。