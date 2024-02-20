應對節後高峰　各地鐵路部門增加運力投放

中評社北京2月20日電／據人民網報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）獲悉，2月18日，全國鐵路發送旅客1560.8萬人次，連續4天超1500萬人次，運輸安全平穩有序。2月19日（正月初十），全國鐵路預計發送旅客1370萬人次，安排加開旅客列車1503列。



國鐵集團客運部負責人介紹，節後鐵路探親、旅遊、學生、務工等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位運行。從鐵路12306預售票情況看，2月19日，北京、成都、廣州、武漢、西安、重慶、鄭州、上海、長沙、杭州等城市出發客流較多，北京、廣州、上海、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、鄭州等城市到達客流較多，廣州－深圳、天津－北京、武漢－上海、南寧－廣州、湛江－廣州、杭州－寧波、襄陽－武漢、石家莊－北京、成都－西安、杭州－上海等區間客流較大。



該負責人介紹，為應對節後客流高峰，各地鐵路部門充分挖潛擴能，在主要熱門方向和區段增加運力投放，加大旅客出行服務保障力度，努力滿足旅客出行需求。



哈爾濱局集團公司安排增開北京、上海、廣州、沈陽、大連、青島等方向的列車80列，安排普速列車加掛車廂270輛、動車組列車重聯71列。



沈陽局集團公司加開北京、上海、齊齊哈爾等方向的旅客列車155列，安排54列動車組列車重聯運行。積極應對寒潮天氣，連夜出動刮冰機車及動車組391列次，對京哈、長琿、沈丹等高鐵線路，京哈鐵路等普速線路接觸網進行不間斷刮冰作業，保障運輸安全暢通。



北京局集團公司北京地區各大車站加強與站區管委會聯動，做好夜間公交、出租車、網約車等接駁運力保障，助力返京旅客快速離站。

