微小防篡改標簽能驗證物品真偽

中評社北京2月20日電／據科技日報援引美國麻省理工學院官網18日報導，該校研究人員利用太赫茲波開發了一種防篡改ID標簽，其驗證物品真假的準確率可達99%。該標簽具有小巧、廉價和安全等優點。相關論文將在IEEE國際固態電路會議上發表。



幾年前，該校研究人員發明了一種加密ID標簽，比通常貼在產品上以驗證真實性的傳統射頻標簽（RFID）更小更便宜。這種微小標簽利用了太赫茲波，但它存在一個重大的安全漏洞：造假者可以將標簽從真品上剝離，再貼在假貨上。



此次，研究人員製作了一種新的光動力防篡改標簽，尺寸約為4平方毫米。他們將微小的金屬顆粒混入黏貼標簽的膠水中，然後使用太赫茲波檢測這些金屬顆粒在物品表面形成的獨特圖案。這種隨機的膠水圖案類似於指紋，可用來驗證物品真偽。



新的防篡改標簽具有一系列微槽，使太赫茲波能夠穿過標簽，並擊中混合在膠水中的微小金屬顆粒。太赫茲波有足夠的靈敏度，可以探測到粒子。此外，使用波長為1毫米的太赫茲波，研究人員可以製造出不需要更大的片外天線的芯片。在穿過標簽並擊中物體表面後，太赫茲波被反射或反向散射到接收器進行驗證。



研究人員還訓練了一種機器學習模型，用於比較膠水圖案，並計算它們的相似性，進而檢測是否被篡改，準確率超過99%。



太赫茲標簽的生產成本非常低，有望在整個大規模供應鏈中應用。由於尺寸微小，該標簽能夠貼在傳統RFID無法識別的小尺寸物品上，比如某些醫療器件。