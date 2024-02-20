中國科技突破　華爾街投信心票

中國科技自強自立取得進展，中國半導體產業已經掌握自主研發及生產芯片的技術。 中評社香港2月20日電／雖然中國科技企業面對美國無理打壓，但在產業發展領域上仍然取得技術突破，有能力實現彎道超車以至換道超車，目前正是低吸中資科技股的良機，就連華爾街大行與美資科技企業高管對中國科技自強自立也投下信心票，預期中國半導體產業茁壯成長，認為未來會湧現像應用材料公司、超微半導體等知名芯片股，與美國拜登政府唱對台，看好中國經濟前景。



大公報報導，甲辰龍年中國股市開門紅，反映近期連串穩增長、穩市場、穩樓市的政策措施發揮作用，對A股市場投資信心有提振作用，滬綜指數昨日上破2900點大關。



更重要的是，新春假期文旅消費數據亮眼，國內遊人次及總花費創出歷史新高，其中新春假期8天全國國內旅遊出遊4.74億人次，同比增長34.3%，較2019年同期增長19%，而國內遊客出遊總花費6326億元人民幣，同比增長47.3%，較2019年增長7.7%。



美企看好中國半導體 與華府唱對台



此外，新春假期電影票房突破80億元，創出新高，而據美團數據，新春假期生活服務消費同比增長36%，較2019年增長超過155%。上述連串數據反映中國消費進一步恢復，支持經濟穩步復甦，吸引資金流入中資股，特別是具有較大增長潛力空間的科技股。



其實，近年中國科技自強自立取得進展，無懼美國挑起科技戰，例如美國對華實施芯片出口管制，只會激發中國自主研發及生產芯片的決心與信心，阻不了中國科技進步與發展，到頭來美國半導體企業失去中國市場，成為大輸家。華爾街大行、美企高管實行與美國拜登政府唱對台，看好中國半導體產業發展壯大發展。



例如巴克萊及Sanford C. Bernstein等華爾街大行看好中國芯片業，預期中國將有像美國應用材料及超微半導體等知名芯片股冒起。此外，早前英偉達創始人黃仁勳亦認為，中國在美國打壓之下將加快自主研製芯片，不要低估中國在芯片領域的追趕能力。由此可見，中國半導體發展前景可看高一線，就連美企也投下信心票，有理由相信繼汽車產業之後，中國半導體產業可實現彎道超車以至換道超車，中芯國際在現水平有一定值博率。



馬斯克點讚 中國電動車競爭力強



此外，與中國電動車是主要競爭對手的特斯拉，其創始人馬斯克亦點讚中國，認為中國汽車製造業是世界上最具競爭力。因此，就算美國對中國電動車及零部件實施額外進口關稅，只會加重美國消費者負擔，推升通脹，阻擋不住中國新能源車技術與產業發展以及在全球領先的地位。



事實上，中國電動車龍頭比亞迪，持續加大研發力度，有助擴大全球市場份額。現時比亞迪擁有超逾9萬名研發工程師，全球累計申請專利超過4.8萬項，授權專利逾3萬項，平均每天專利申請27項，專利授權15項。從比亞迪的研發實力，可知道中國科技自強自立勢頭強勁，創新發展為中國經濟持續給力，難怪所謂中國經濟崩潰論一再崩潰。



產業升級見效 資金低吸科技股



中國製造業產業升級取得成效、已在高鐵、核電、新能源車、鋰電池、太陽能等方面在全球具有領先優勢，支持經濟基本面保持穩中向好，利好內地A股及港股企穩回升，尤其是中資科技股成為外資基金優先低吸對象，最近有美資對沖基金買入阿里巴巴、京東集團等中資股，身體力行看好中國經濟。