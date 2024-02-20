苗嶺就業“紅娘”新春忙“做媒”

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，2月18日，龍年春節假期剛過，57歲的“帶頭能人”張樹堂便組織10餘名工友來到貴州都勻東站。他提前幫助工友們申請了免費務工專列車票，準備一同前往廣州，開啟新一年的務工之旅。



張樹堂是貴州黔南布依族苗族自治州平塘縣者密鎮拉栗村人，他現在是廣州市白雲區一家環衛公司的衛生主管，同時也是拉栗村的就業“紅娘”。“每年春節過後正是用工旺季，我都要發動本地老鄉一起外出務工掙錢，同時協助村裡做好相應就業服務。”張樹堂說。



在廣州打工的張樹堂多年來熱衷於無償幫助身邊的親朋好友、家鄉群眾介紹工作機會，隨著信譽度和知名度提升，他在老家平塘縣成了有名的“帶頭能人”。



“除了幹我自己的工作，我其餘時間都樂於幫助家鄉父老鄉親搜集廣州地區的用工招聘信息、介紹工作，還對接政府有關部門幫助他們申請交通補貼、就業補貼等。”張樹堂說，在他的介紹下，1000餘名黔南州的群眾在廣州找到環衛、物流、電子行業等方面的工作，實現穩定就業。



就業“紅娘”張樹堂帶動家鄉人外出“闖廣州”的故事，也正是貴州黔南州近年來探索培育外出務工“帶頭能人”促就業的生動實踐。



黔南州人力資源和社會保障局黨組成員鄧天波介紹，黔南州作為貴州外出務工人口較多的市州，近幾年來，當地探索外出務工“帶頭能人”培育工作機制，積極發揮“帶頭能人”組織化的勞務輸出作用，促進當地脫貧勞動力等群體到沿海等地區實現就業增收。



為鼓勵“帶頭能人”發揮更大效用，黔南州於2019年出台有關政策，加大對“帶頭能人”政策激勵。在資金方面，“帶頭能人”組織群眾外出務工，可獲得100元／人的一次性獎勵，帶動務工群眾實現穩定就業6個月再給予300元／人的一次性獎勵。同時，支持“帶頭能人”返鄉創業，優先落實創業擔保貸款貼息、場地租賃補助、穩崗補貼等優惠政策，支持他們創建勞務品牌，促進農村勞動力穩崗就業。

