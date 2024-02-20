富權：紅十字會　重啟兩岸“第三類接觸”？

中評社香港2月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：紅十字會 重啟兩岸“第三類接觸”？以下為文章內容。



“二一四事件”發生後，昨日的後續事態發展，分為兩個主要方向。其一是福建海警局執行中國海警局有關“在廈金海域展開常態化執法巡查”的指令，派出四艘執法船艇，在廈金海域巡查，航行位置圍繞金門島的北方、南方及東南方海域，進行護漁行動。這四艘執法船艇大小差異甚大，最小的一艘長十五公尺、最大的長達九十二公尺，這比台灣當局“海巡署”部署在廈金海域的艦艇的噸位要大得多。而且，其中兩艘福建海警局的船艇，還並靠金門縣的“金廈遊輪”進行臨檢，有六名海警人員登船，於船艙查驗“金廈遊輪”的航行計劃、船舶證書、船長及船員證照與船長簽名後，逗留三十二分鐘後離船。這就強化了大陸方面強調的，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說的論點，因而大陸海警輪有權對該海域的船隻進行執法。實際上，在馬英九當家時期，大陸海警和“海巡署”經曾經多次在該海域進行聯合演習。而昨日的臨檢，就連台灣地區“中央社”也承認，“金廈遊輪”在載搭乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向大陸地區，因而大陸海警完全有權對其進行臨檢。



其二，在國台辦發言人朱鳳蓮提出，台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代之後，台灣當局在“放人”，有了較為正面的回應。陸委會和海基會分別發出新聞稿，表示將於今日在金門縣“遣返”兩名獲救的大陸漁民。而朱鳳蓮也透過書面表示，“福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於二十日赴金門，接回兩名生還人員並處理相關善後事宜”。



大陸方面是繞過海協會，由紅十字會出面接回兩名獲救漁民。這是基於因為民進黨當局拒絕承認“九二共識”，兩岸制度性聯絡機制“停擺”的原因，拒絕造成“兩岸兩會恢復聯絡接觸”的假象。那麼，台灣當局是派出什麼機構的人員與泉州市紅十字會的人員進行接觸並接收漁民呢？看來肯定不會與海基會派去金門的人員，當然更是將會拒絕與“海巡署”人員接觸。因此，既有可能是與大陸方面關係良好的金門縣相關團體，也有可能是以“對口”的形式，由台灣地區紅十字會派出的人員，承擔此任務。

