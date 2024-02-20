用超聲動力療法治療幽門螺旋杆菌感染

中評社北京2月20日電／據科技日報報導，記者2月18日從中國科學技術大學獲悉，該校化學與材料科學學院陽麗華課題組開發了一種納米顆粒介導的超聲動力療法，有望替代抗生素療法成為幽門螺旋杆菌感染的新治療方案。相關研究成果日前發表在國際學術期刊《自然·通訊》上。



中國成年人幽門螺旋杆菌的感染率高達40%—50%。目前，臨床治療幽門螺旋杆菌感染的三聯療法等標準療法，主要依賴口服抗生素以清除胃部的幽門螺旋杆菌。但是對口服抗生素的依賴，導致臨床標準療法面臨兩個重要挑戰。首先是幽門螺旋杆菌的抗生素耐藥性，導致臨床治療的失敗率和復發率逐年升高；其次是口服抗生素會使與患者生理健康息息相關的重要腸道菌群發生失衡。此外，三聯療法等臨床標準療法忽略了空泡細胞毒素A這一幽門螺旋杆菌感染中至關重要的毒力因子。



此項研究中，介導超聲動力療法的納米顆粒由已被批准用於臨床的成分組成，且在該療法中具有雙重功效：即使在沒有超聲的情況下，它也能有效中和空泡細胞毒素A這一由幽門螺旋杆菌分泌的關鍵毒力因子；當與符合超聲醫療設備使用標準暴露劑量的超聲相結合時，它能通過產生活性氧來殺滅幽門螺旋杆菌，為解決抗菌藥物耐藥性問題提供可能。



研究人員介紹，在治療感染幽門螺杆菌的雌性小鼠模型時，超聲動力療法在減少胃部感染方面與標準三聯療法效果相當，且除了上調乳酸杆菌這種有益菌的小鼠腸道水平外，該療法不會對腸道菌群產生顯著的負面影響。在治療實施後48小時內，未發現該療法對小鼠肝腎功能或整體健康產生不良影響，這與標準三聯療法的安全性特徵一致。