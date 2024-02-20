綠媒體為何鬥唐鳳？張禹宣：擺明在跟蔡叫板

張禹宣認為，民進黨新潮流和2024當選人賴清德都有共識，就是要讓唐鳳下台。劍指唐鳳，意在蔡英文。（張禹宣臉書） 中評社台北2月20日電／對於親綠媒體連3天用全版方式痛批“數發部長”唐鳳，質疑其刁難深偽分析、婉拒台美合作。時事評論員張禹宣指出，蔡英文曾經稱讚唐鳳是“內閣”溝通的表率，結果現在親綠媒體說唐鳳溝通能力有問題，這擺明是在跟蔡英文叫板！



曾任藍委顏寬恒競選總部發言人、時事評論員張禹宣20日在臉書表示，劍指唐鳳，意在蔡英文！蔡英文不鬆手，賴清德逼交接？鎖定唐鳳！賴清德意在“政權輪替”斷裂前朝。內部政變？切割蔡八年，賴有意重啟“新四年”，這只是第一槍！唐鳳後還有…NCC，“農業部”，都在等著。唐鳳賴著不走？去留甩長官決定，更激化賴蔡矛盾。



根據《中時新聞網》報導，時事評論員張禹宣19日在《關鍵時刻》節目中說，怎會由親綠媒體連打3天？520之前唐鳳還在任，如果唐鳳這麼糟糕，等520之後換掉就好，為何在這時候攻擊？張禹宣推測，第一種可能是唐鳳不願意下台，只能先鬥臭鬥垮。第二，其實背後錨點不是唐鳳！



張禹宣認為，蔡英文曾經稱讚唐鳳是“內閣”溝通的表率，結果現在親綠媒體說唐鳳溝通能力有問題，這擺明是在跟蔡英文叫板！唐鳳從最大紅牌變成黑五類，最重要就是他和蔡英文關係，“數發部”也是蔡英文親手為唐鳳量身打造的部會。



張禹宣指出，民進黨新潮流和2024當選人賴清德都有共識，就是要讓唐鳳下台，最可怕是，後續可能還會爆料。賴清德最恐懼是支持度無法拉高會跛腳，要拉高支持度就是跟前朝切割。後續除了唐鳳外，絕對還會接二連三發生。