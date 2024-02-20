一名鐵路“老把式”的春運故事

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，又是一年春運，長三角地區樞紐站點合肥南站，人來人往。一身制服的劉明亮，用輪椅推著一名旅客，穿過人群，穩穩地朝檢票口走去。“這名旅客腿腳不方便，向車站求助，我送她上高鐵。”劉明亮邊走邊說。



今年56歲的劉明亮，是合肥南站一名客運值班員，也是同事們眼中的“老把式”。他一頭利落的短髮，嘴角帶著微笑，說話時身體微微前傾，“值班員的工作很‘雜’，如幫助老幼病殘孕等重點旅客乘車，解答旅客問詢等等，說簡單點，就是服務旅客。”



“服務旅客”是劉明亮掛在嘴邊的高頻詞匯。他“坐不住”，身體總是蓄著一股勁兒，時刻準備著去扶一下、幫一把。在進站口、候車廳、檢票口、站台，處處可見他忙碌的身影。



“我還有個‘秘密武器’。”說著說著，劉明亮從衣兜裡掏出了一個針線包，“上次有個姑娘大衣紐扣掉了，我看到了，就幫她把扣子縫上了。”這個針線包，縫過衣服紐扣、行李箱拉鏈、小朋友的玩具……



候車廳裡旅客的需求多種多樣，劉明亮要求自己做好充分準備，“要把旅客的困難當成自己的困難，想在前面，主動服務”。他的服務台就緊挨著候車廳中部的10號檢票口，前來問詢、求助的旅客絡繹不絕。服務台“麻雀雖小，五臟俱全”，靠墻擺著很多桌椅，供重點旅客休息。綠植掩映著一個小小的閱讀區，書架上兒童書籍琳琅滿目。墻角還有小藥箱、AED除顫儀、擔架和輪椅。



劉明亮一般早上6點出家門坐公交車，7點多到達合肥南站，晚上8點多下班回家。“上下班時間其實是不固定的，如果有重點旅客預約服務，我們上班要比第一趟車早，下班比最後一趟車晚。”劉明亮說，春運期間列車開行密度加大，為了幫助重點旅客上下車，他和同事們有時凌晨1點才能回家。



2024年春運，是劉明亮服務的第28個春運。除夕、初一，劉明亮依舊在崗，“我的家就在合肥，值班方便，讓路遠的同事們回家”。

