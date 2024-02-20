雲南有序組織“點對點”返崗復工

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，暖陽和煦，春意湧動。春節假期後，新一輪返崗務工高峰到來了。



2月18日，雲南省人力資源和社會保障廳在昆明南站舉行農村勞動力轉移就業“百日攻堅行動”外出務工集中歡送活動，800餘名雲南籍務工人員乘坐兩列“惠州號”高鐵務工專列，前往廣東惠州返崗務工。



作為勞務輸出大省，雲南搶抓春節後返崗務工“黃金時機”，與鐵路等部門聯動，多措並舉助力農民工群體返崗務工，通過“點對點”一站式輸送，實現外出務工人員“出發有人送、中途有保障、到達有人接”，快捷便利安全返崗務工。



地處烏蒙山區的昭通是勞務輸出大市，連日來當地積極組織“點對點”返崗復工。其中，威信縣組織1112名群眾搭乘務工專列分赴上海、浙江、廣東等地，務工人員在工作人員引導下有序排隊啟程返崗。



來自威信縣扎西鎮的宗大純在蘇州從事電焊工作，這是他第一次乘坐務工專列返崗。“以前自己返崗比較費勁，現在政府為我們提供細致的服務和幫助，讓我們可以按時回去工作。”



雲南省就業局有關負責人介紹，人社幹部在春節期間進村入戶，分門別類建立就業台賬，形成“服務對象清單”，在節後以“點對點”的服務保障措施，對外出務工人員進行轉移輸出。



昭通市巧家縣日前組織693名群眾赴省外務工。老店鎮迤西卡村村民魯遠孟和妻子乘車前往江蘇上班。“工作是縣人社局介紹的，我們比較放心。”對於新工作，魯遠孟夫婦滿懷期待。



近年來，雲南加大“點對點”輸出力度，協調交通、鐵路、民航等部門增開專車、專列、包機，統一辦理票務，解決好外出務工人員“春運高峰期”購票難、出行難等問題。得知家鄉統一組織了“點對點”返崗復工後，文山壯族苗族自治州廣南縣蓮城鎮的吳永珍聯繫當地工作人員報名。“剛好第二天就要開工了，乘坐這趟車就能趕回去，感覺非常方便。”吳永珍說。

