中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，新春佳節，再見王萬才，他正忙著準備王莊村的“鄉村光榮榜”表彰大會，給村裡的致富能手、好媳婦、好妯娌等先進模範頒發獎牌，再為80歲以上老人準備好新年紅包和米、面、肉、油等生活用品。雖然過年也不得閑，王萬才和村幹部們心裡卻比誰都樂呵。



沿著河南省唐河縣王莊村走走停停，王萬才頗為得意地“炫耀”起村裡的集體經濟發展情況。只見村道旁整齊排列著70餘座大棚，流轉給企業和大戶後，發展起紅薯育苗和蔬菜種植；相距不遠的紅薯產業科創園，跟河南省農科院合作的紅薯種苗研發工作進展順利；村裡的電子商務基地，特色農產品一年銷售數百萬斤。



“村裡還推動土地流轉，成立了勞務合作社，2023年村集體收入將近100萬元。”從貧困村，到脫貧村，再到鄉村振興示範村，念叨著村莊發展的好勢頭，再回想過往十年的歲月變遷，王萬才感慨萬千，他的個人命運與這片黃土地緊密相連。



今年60歲的王萬才，原本是王莊村的貧困戶。由於兒子出生後智力殘疾，加之工作生活不順，人至中年的王萬才頽唐喪氣。喝酒貪杯，成了人盡皆知的“酒暈子”；吟詩作對，成了不務正業的“詩瘋子”。



那些日子，王萬才除了到老榆樹下看螞蟻上樹，就是在網上“吟詩作對”，寫對聯是“對春光且趁今朝有酒，悲白髮休說來日方長”，橫批是“得過且過”。



四年前，初見王萬才時，他是剛剛脫貧摘帽的“脫貧戶”，王莊村是剛剛脫貧出列的“脫貧村”。打起精神頭的王萬才向記者講述，種西瓜、種紅薯、種花生、磨豆腐……在眾人鼓勵下，日子漸漸有了起色。那年春節，王萬才家貼了一副春聯“和諧普世東風化雨，精準扶貧老樹逢春”，橫批是“漸至佳境”。



一年前，再會王萬才，他已經成為一名黨員，並成為了村幹部。曾經的“酒暈子”徹底丟掉了酒瓶子，挑起了新擔子。搞文化宣傳，謀產業發展，只要力所能及，王萬才都會搶著去幹。“三產融合，凝心聚力謀發展；五星閃耀，辭舊迎新話振興”，這是那一年王萬才給村委會寫下的春聯。

