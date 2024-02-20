海南春節“返程難”如何更好破解

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，春節假期已結束，海南返程高峰仍在持續中。從春節假期後半程開始，海南出現離島機票價格貴、新能源汽車出島船票“一票難求”、自駕車過海嚴重擁堵等現象，引發廣泛關注。



今年春節海南返程出島緣何如此困難？海南省相關部門採取了哪些應對措施？未來如何破解出行高峰期出島難？“新華視點”記者展開調查。



緣何遭遇出島難



18日下午，記者在海口新海港附近路段看到，來自全國各地的自駕車在交警指揮下緩慢向港口方向前行。



來自貴州的自駕遊客邵先生從17日晚開始排隊出島，已等待近20個小時。他告訴記者，17日晚11點多，他們一行跟隨出島車流到達五源河待渡停車場，在停車場度過一夜後，18日早上5點多出發，直到下午2點多才行駛到港口附近。



海口市政府發布數據顯示，2月9日至17日（除夕至正月初八），瓊州海峽出島輪渡航班1220個、運送出島旅客76.3萬人次、車輛15.9萬輛次。車客流量在去年春節假期創歷史紀錄基礎上再創新高，出島旅客和車輛同比分別增長42%和25%。正月初四至初八，除初七因大霧停航5小時外，出島車輛均保持在每天2萬輛以上的高峰。



短期暴增的人流車流和密集返程需求，遠遠超出海南離島交通承載力。一些額外因素加劇了運力緊張，如三亞鳳凰國際機場部分機位維修，導致增加運力較為困難。



瓊州海峽出現大霧天氣，導致航運一度受阻；出於安全考慮，過海輪渡對新能源汽車施加了額度限制，每航次載運新能源車輛的數量不得超過船舶載車定額（以小車計）的10%，且總數不超過18輛，導致新能源車輛出島擁堵。

