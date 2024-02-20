六預警齊發　我國多地上演“速凍”模式

中評社北京2月20日電／據人民網報導，今晨，中央氣象台發布強對流天氣藍色預警、大風藍色預警、暴雪藍色預警、大霧黃色預警、冰凍黃色預警、寒潮橙色預警，強冷空氣的到來，多種天氣現象悉數登場。



據中央氣象台預計，2月20日08時至21日08時，安徽西南部、湖北東部和南部、湖南中北部和西南部、江西中北部、貴州東南部、廣西東北部等地的局地將有8－10級雷暴大風或冰雹天氣；安徽中南部、江蘇西南部、湖北東部、湖南南部和西部、江西北部、廣西東北部等地的部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量20－30毫米，局地可達35毫米以上。



預計，強對流的主要影響時段為今天午後至夜間。



2月20日08時至21日08時，西藏中西部、青海中南部、內蒙古中西部、遼寧南部、華北東南部、黃淮西部和東部、江淮西部和北部等地的部分地區有5－7級風，陣風8－9級。渤海、渤海海峽、黃海大部海域將有7－8級，陣風9－10級的大風。



2月21日08時至22日08時，西藏中西部、青海中南部、華北東部、黃淮西部和東部、江淮西部等地的部分地區有5－6級風，陣風7－8級。渤海、渤海海峽、黃海大部海域將有7～8級，陣風9－10級的大風。



2月20日08時至2月21日08時，陝西北部、山西中南部、河北中南部、山東中東部和北部、河南北部和西南部、湖北西北部、西藏西部和東南部等地的部分地區有大雪，其中，山西東南部、河北南部、山東西北部和東部、河南西南部、湖北西北部等地的部分地區有暴雪（10－19毫米）。上述部分地區新增積雪深度3－7厘米，局地可達10厘米以上。



20日白天至夜間，東海西部海域、浙閩沿岸海域、台灣海峽、廣東沿岸海域、廣西沿岸海域將有大霧，能見度不足1公里。此外，20日早晨至上午，浙江東南部、廣東東南部等地將有大霧天氣，局地有能見度不足500米的濃霧。



2月20日08時至21日08時，河南中南部、山東南部、安徽北部、湖北北部和西部等地的部分地區有凍雨或冰粒，凍雨量1－5毫米，局地7毫米以上。

