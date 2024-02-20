協同發力破解海南春節“返程難”

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，今年春節假期，海南吸引了大批來自全國各地的遊客。進入返程高峰後，瓊州海峽待渡車輛排起長龍，離島機票價格持續走高甚至一票難求，遊客“返程難”受到社會各界廣泛關注。



今年海南春節旅遊市場火爆，多項數據創歷史新高。接待遊客超過951.45萬人次，與2023年和2019年同期相比，分別增長48.8%和52.6%；春運發生結構性變化，自駕車出行創歷史新高；其間瓊州海峽曾出現大霧天氣，因安全起見輪渡短暫停擺；出島機票供不應求，至國內主要城市的經濟艙機票早早售罄……短期暴增的人流車流和密集的返程需求，超出了海南離島交通的承載力。



作為熱門旅遊目的地的島嶼省份，海南旅遊旺季“離島之困”並非首次出現。有效破解這一難題，需政府、企業、社會等多方進一步協同發力。針對廣大遊客急切的返程需求，相關方面已經採取應對措施。中國民航局協調航空公司進一步增加海南航線航班，並通過更換寬體機執飛等方式提升運力。瓊州海峽各港口統一調度，調劑進出島船舶配載剩餘艙位，每天動態增售船票，緩解旅客買票難問題。相關部門工作人員和大批志願者為不能及時出島的遊客提供加油、就餐、休息等關心和幫助，這有助於緩解遊客的焦慮。



長遠來看，海南正全面推進自由貿易港和國際旅遊消費中心建設，慕名而來的遊客將持續增長。面對旅遊高峰下“離島難”的短板，仍需增強預見性，不斷提升地方綜合治理能力和旅遊服務水平，為旅客提供更為便捷、高效的離島方案，讓來訪海南的遊客乘興而來，滿意而歸。