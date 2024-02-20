城市更新＋治理創新＝城市常新

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，上海徐匯湖南街道東湖片區內，有條弄堂，陝西南路188弄，又名“紀家花園”，建造於1927年前後，迄今已近百年。



以前經過時，看去雜亂無序，讓人沒有好印象。新近有機會再去一看，發現了兩個“新”：一個是弄堂面貌一新，每個“門牌”裡都有一個獨具風格的公共“小花園”；另一個是居民面貌一新，說起“樓道上下、弄裡弄外”的公共事務，居民都看作“自己的事”，無論大小，都會問一問、聊一聊、說說自己的想法。



城市更新與治理創新，在這裡是“同頻共振、雙向賦能”。用湖南街道黨工委書記楊海英的話來說，這兩個新，不是先做一個“上半篇”、再做一個“下半篇”，而是完整的一篇大文章，從頭一起做下去。



“創新”促“更新”



紀家花園，歷史上曾是滬上有名的新式裡弄。但歷經百年變遷，這裡的庭院漸顯老態，違建多、亂堆物，雜草叢生，環境臟亂。城市更新，首先想到的，就是把“花園裡弄”重新變“花園”。



但是，城市更新單只“塗塗抹抹、洗臉打扮、擺擺弄弄”，不僅走不遠，而且抓不住居民的心思，貼不住居民的需要。“為民工程”得不到民心呼應，“好心”也辦不成好事。



紀家花園的更新進程，從一起步即把治理創新“挺在前面”。城市更新，新什麼？怎麼新？讓居民自己說了算。做好事也不能“強加於人”。



需求摸排“知百家情”，公開聽證集聚民意。紀家花園所在的陝新居民區，黨總支依托弄堂黨建平台，與城管、業委會、居民代表、施工單位、設計單位及相關部門成立“美麗家園”工作小組，確立“出門即入園”改造目標。圍繞19個花園綠化改造方案，徵詢了70多戶常住戶意見，召開了20多場聽證會和現場協調會。

