英國出台指導意見　支持學校全面禁止手機

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，英國政府18日出台指導意見，支持校方完全禁止學生在學校使用手機。英國教育界人士對此表示歡迎，認為這一政策將提升學生的學習效率，改善學生在校表現。



據英國《每日郵報》當天報導，根據該指導意見，學校可以禁止學生在學校的任何時間和地點使用手機。



學校可選擇以下4種方法之一禁用手機：禁止帶手機到學校；到校後將手機交給老師；到校後將手機鎖到指定地點；學生可以自己保管手機，但必須保證任何時候都不使用。



這份指導意見說，除非工作需要，否則教師也不應在學生面前使用手機。同時，家長也應該積極參與其中，想要聯繫學生的時候可以通過學校辦公室，而不是直接給學生打電話。



英國媒體說，先前英國各個學校可自行決定是否允許學生使用手機，已經有不少學校禁止學生上課時用手機，但允許在課間或午休時使用。



英國教育大臣吉莉恩·基根說，學校是學習的地方，手機會造成不必要的干擾，至少在課堂上是這樣。她希望這些指導意見能幫助教師提升學生的表現，也能讓教師專心教學。



英國通信管理局的數據顯示，英國97%的孩子到12歲時已有了自己的手機。



聯合國教科文組織去年7月發布2023年《全球教育監測報告》，對在教育機構中過度使用智能手機等移動設備表示擔憂。該報告援引包括“國際學生能力評估計劃”在內的國際評估數據稱，過度使用通信技術與學生成績之間存在負面聯繫。



還有一些研究發現，兒童的焦慮、抑鬱和自卑等心理問題與手機的使用存在關聯。此外，手機還可能成為校園霸凌和性騷擾的工具，會讓兒童接觸不健康內容。



英國科學、創新和技術大臣米歇爾·唐蘭17日晚間表示，數字世界為正在成長的孩子們提供巨大機遇，但這些機遇不應以犧牲他們的福祉或教育為代價。他希望這一新指導意見能為家長和教育工作者提供進一步支持。