大陸海警登檢　陳玉珍：金門觀光船確有越界

藍委陳玉珍受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）福建海警局昨日登上金門觀光遊艇“初日號”臨檢，讓遊客、船員心驚。中國國民黨金門“立委”陳玉珍今天表示，據她詢問海巡單位後的瞭解，“初日號”觀光船行駛時確實有越界，進入大陸海域管轄區域約半浬，所以大陸海警才會依法登船檢查。



陳玉珍強調，未來福建警方可能會常態化加強邊界海防稽查，不過主要是因應兩岸關係緊張而有的宣示行為，不至於對船員甚至遊客有任何威脅，且本次事件後，船舶業者也知道了當前觀光界線與尺度，其實安分守己，兩岸回到法制面，也是另一種保障。



陳玉珍說，兩岸過去長久以來都有默契，船隻開過界都不會登船檢查，但最近兩岸關係較為緊張，呼籲台灣的漁民跟觀光船，行駛在台灣管轄的水域內，不需要太擔心，只要在水域內行駛是最安全的方式。



金門觀光船“初日號”19日遭到大陸海警強制登檢半小時，海巡隊緊急派出2艘船艇護航，讓“初日號”平安返回金門水頭碼頭。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，因為大陸漁船越界捕撈，結果2位漁工在被追緝時落水死亡，造成現在兩岸關係緊張，對岸人民也對此事群起激憤，大陸官方需要展現執法行為才能對人民有交代。



陳玉珍說，把船開在自己管轄範圍內，兩岸緊繃時細微的事情都有可能打破默契，航港局說要拒檢，前提是我們在自己海域行駛，如果到了不是台灣可以控制的海域時，當然可以主張拒檢，但老百姓可能比較不容易。



陳玉珍提到，對岸也常有觀光船到台灣海域內欣賞大膽島“三民主義統一中國”字樣，過去循此路徑，並不會遭到彼此為難，相信這次初日號組員也很意外，但也不必因此斷絕所有觀光活動“彼此照步驟來就好”。