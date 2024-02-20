台F-16亞太維修中心剩口號　境外訂單掛零

蔡英文2020年8月出席F-16維修中心成立典禮。（“總統府”資料照） 中評社台北2月20日電／民進黨推動防務自主，喊出建立台灣為F－16戰機亞太維修中心的口號，漢翔公司2020年8月成立“F－16維修中心”時，悄悄拿掉“亞太”兩字。據透露，F－16維修中心的境外訂單是零，現在只剩口號。



成立F16亞太維修中心的政策主張，是“立法院”通過戰機採購特別預算時，提案通過的附帶決議。事實上，漢翔也不想喊出“亞太”口號，所以2020年成立時，只稱F－16維修中心，空軍給了漢翔3年23億元新台幣的開口合約，由於F－16性能提升案才剛結束，加上新購66架F－16V戰機交貨延誤，維修中心可能要等數年才有大單。



根據《中時新聞網》報導，漢翔認為有能力做F－16的系統維修，畢竟做性能提升案時，已將整架飛機拆過一遍，也取得美國原廠300餘項認證。但是軍方高層還是不放心，空軍仍將F－16送美檢修，採軍售管道進行，時間長、單價高，但能否在台灣檢修，軍方仍存疑。



不過，F－16簡單的維修，是已交予漢翔。蔡英文於2022年底視導維修中心時透露，目前已有超過百項的F－16系統零件可以在台灣就地維修，有助於改善F－16戰機機隊系統零件長交期、高單價的問題。



至於F16維修中心成立3年餘，接到的境外訂單目前是零。漢翔評估，以現有F－16構改案及新購F－16V戰機機隊維持費保守預估，30年產值約新台幣795億元，每年可創造就業人數約600人，總計產業整體效益將達2000億元。