韓國瑜一句話宣布開會　藍委給面子結束抗議

韓國瑜宣布繼續開會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日開議，中國國民黨團在“行政院長”陳建仁施政報告前動員佔據議場中央發言台，要求陳建仁應先針對食安風波致歉再報告，綠營也上前與藍營對峙，雙方僵持不下。最後韓國瑜出面請大家理性問政，藍營也給足韓面子，順勢退場，韓國瑜以一句話化解僵局，讓議事順暢。



國民黨團今日在議場發動攻勢，佔據議場中央發言台，高舉“我們要食安”的標語，要求陳建仁應先針對食安風波致歉。民進黨團也不遑多讓，紛紛上前守在陳建仁座位前，要求讓陳建仁依照程序上台報告，雙方僵持不下。



隨後韓國瑜宣布休息10分鐘，讓藍綠兩黨“立委”在議場內繼續表達各自的立場。休息時間結束後，韓國瑜一進議場就表示，我們繼續開會好嗎？請各位委員就位，也要特別拜託我們新“國會”所有的委員，我們秉持理性問政，共同維護議場秩序。



接著韓國瑜隨即宣布，邀請陳建仁上台提出施政報告並備質詢，國民黨團也非常給韓國瑜面子，迅速退出議場中央發言台，讓陳建仁順利上台報告，藍綠僵持被韓國瑜一句話化解。



陳建仁進行口頭報告過後，便會開始接受質詢，依序為台灣民眾黨黃國昌、民進黨吳思瑤、國民黨傅崐萁、民進黨莊瑞雄、國民黨洪孟楷、民進黨許智傑、國民黨林思銘。



韓國瑜首度主持院會不偏不倚，藍營未全面杯葛議事，讓陳建仁可以順利上台報告，議事運作順利進行。