今年別錯過火星和這三顆行星同框

中評社北京2月20日電／據新華社報導，22日23時31分將迎來火星合金星。屆時，公眾將看見兩顆明亮行星近距離同框。中國科學院紫金山天文台科普專家介紹，這是2024年適宜觀賞的第一場太陽系行星相合。



什麼是行星相合？紫金山天文台科普主管王科超介紹，天文學上定義的“合”並非兩個天體真的合併在一起，而是指兩個天體的地心視赤經或地心視黃經相同。行星合行星、行星合月都指的是兩個天體的地心視赤經相同。



“不同於每個月會發生多場的行星合月，2024年全年共有12次太陽系行星相合，這與行星在天球上‘走’一圈的時間有關。”王科超說，今年最適合觀賞的行星相合，除了2月22日的火星合金星，還有4月11日的火星合土星，以及8月15日的火星合木星。這四顆行星都很明亮，且這三次相合兩個天體間的角距離都不到1度，肉眼就能看到兩顆星同框的畫面。



何時適合觀賞這三次行星相合呢？“天文學上合是一個精準時刻，但對公眾觀測而言，在‘合’的前後幾天都可觀賞這一天象。”王科超說，三次相合時，兩顆行星都位於太陽的西邊，觀賞時間都在日出之前。



具體到火星合金星，適宜觀賞的時間約為日出前一小時，火星合土星的適宜觀賞時間約為日出前一個半小時，火星合木星則是在午夜後到日出前都適宜觀賞。



肉眼觀測這三次相合，兩顆行星相距這麼近，如何分辨？王科超建議，一是從亮度上看，相合時，金星、木星都明顯比火星要亮，土星比火星稍亮些。二是從方位上分辨，肉眼看去，相合時，火星在天空上位於金星的下方，位於土星、木星的上方。



我們肉眼看到的兩顆行星同框，是由於兩顆行星及地球在運行過程中，排列成近似一條直線而出現的視覺現象，兩顆行星實際上相距甚遠，以火星與土星為例，二者間距離約為12億千米。