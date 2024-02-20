為鄉村振興提供強大的人才隊伍支撐

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，近日，2024年中央一號文件公布，文件明確提出“壯大鄉村人才隊伍”，進一步強調了人才培養對鄉村振興的重要意義，為有力有效推進鄉村全面振興擘畫了路線圖。鄉村振興，關鍵在人。人才振興是鄉村振興的基礎，加強鄉村人才隊伍建設是推進鄉村全面振興的題中應有之義。針對當前農村發展中缺人才的問題，加強鄉村人才隊伍建設，對助力鄉村振興各項事業的深層次發展具有重要意義。



人才是鄉村振興的第一資源。在2023年年底召開的中央農村工作會議上，習近平總書記明確指出，要提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，強化農民增收舉措，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。鄉村振興是一項全社會共同參與的系統工程，需要社會各界匯聚更強大的力量協同推進。實施鄉村振興人才支持計劃，是有效凝聚社會人才資源的重要舉措。近年來，黨和國家出台多項鄉村人才振興政策，科學引導不同領域的人才力量參與到鄉村振興各項工作中，推動緩解鄉村人才隊伍緊缺的問題。2024年中央一號文件再次強調，實施鄉村振興人才支持計劃，加大鄉村本土人才培養，有序引導城市各類專業技術人才下鄉服務，全面提高農民綜合素質，進一步凸顯了深入實施鄉村振興人才支持計劃的重要性和緊迫性。



鄉村人才隊伍建設是有效推進鄉村全面振興的重要支撐。加快推進鄉村人才振興，一是要做好頂層設計。《“十四五”農業農村人才隊伍建設發展規劃》《關於加快推進鄉村人才振興的意見》等政策文件，為加快推進鄉村人才振興提供了制度保障。通過完善優化鄉村人才培養的配套政策，細分鄉村人才供求缺口，組織實施各類人才回流計劃、基層服務項目，我們可以引導各類人才有序、有效參與到鄉村振興中，拓寬鄉村人才來源，聚天下英才而用之，滿足鄉村發展過程中多樣的人才需求。二是要優化培養機制，推動政府、培訓機構、企業等發揮各自優勢，充分引導資本投資鄉村事業，搭建農業產業與教育合作平台，不斷推動產教融合、校企合作，持續提升鄉村人才綜合素質。三是要強化保障支持，推動鄉村人才培養、引進、管理、使用、流動、激勵等制度改革，著力形成人才服務鄉村的正向激勵機制，強化先進典型示範引領，在廣大鄉村形成愛才、敬才的良好風尚，營造有利於鄉村人才發展的社會氛圍，同時大力改善鄉村人居環境與公共服務水平，為廣大人才施展才華、長遠發展厚植肥沃土壤。



農業農村現代化關鍵在科技、在人才。農業科技人才是推動農業農村產業升級，加快實現農業農村現代化的重要支撐力量。新時代新征程，全面推進鄉村振興急需更多優秀農業科技人才參與其中，入鄉村、進田野，解決農業農村現代化進程中管理、技術、理念等不同層面的問題，為鄉村振興戰略提供重要的智力支持。當前，隨著鄉村振興戰略的深入推進，農村一、二、三產業深度融合，“農業＋”業態更新迭代，都對農業科技人才和農村高技能人才的培育引進提出了更高的要求，呼喚著更多跨行業、跨領域、復合型農業科技人才的加入。因此，農業科技人才培養也當立足素質、能力、技能等多個維度，將農業科技人才打造為鄉村振興的智慧引擎。在教育教學方面，著力吸引優質生源報考涉農專業，加快復合應用型農業專業技術人才培養，持續探索農學交替、彈性學制以及現代學徒制等產教融合、校企合作模式。在政策創設方面，積極鼓勵、引導農業科技人才為基層服務，探索建立符合人才培養規律特點、有利於吸引各方面人才投身鄉村建設的人才評價體系，充分體現鼓勵人才向基層流動的導向，讓更多農業科技人才扎根廣袤鄉土、注入發展動能。在評價體系方面，進一步樹立生產導向、績效導向、需求導向的人才培養理念，鼓勵廣大農業科技人才緊扣現實問題、積極投身一線，在解決現實問題中獲得認可，在實踐中破除產學研用深度融合過程中的體制機制障礙，有效激發農業科技人才的創新活力與發展潛能。