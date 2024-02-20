喜看春節檔票房觀影人次創新高

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，據媒體報導，初步統計，2024年春節檔全國電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，相比2023年春節檔票房和人次分別增長了18.47%和26.36%，均創造了同檔期新的紀錄。其中，《熱辣滾燙》與《飛馳人生2》步入單片20億元俱樂部，《第二十條》和《熊出沒·逆轉時空》票房均接近14億元，並有望憑口碑在假期後跑出長尾效應。



不只是票房引人注目，今年春節檔電影在內容與藝術等多領域進行了有益探索，題材的拓展、主題的開掘、藝術構思的創新，都為春節檔電影貢獻了不少精彩看點。張藝謀執導的影片《第二十條》以現實題材、小人物視角作為切口，展示刑法第二十條關於“正當防衛”法條背後的公理人情，具有深刻的社會洞察力與強烈的社會責任感。賈玲執導並主演的《熱辣滾燙》講述了一個女孩通過拳擊重新找回自我的成長經歷，其真誠、坦率的表達為觀眾帶來強烈的震撼與自我改變的動力。《飛馳人生2》在喜劇的內核下，探討了夢想、堅持與自我超越，具有扎實的情節構建、飽滿的人物塑造與強大的情緒感染力。中國電影觀眾滿意調查·2024年春節檔調查結果顯示，春節檔觀眾滿意度得分85.9分，是2015年以來9個春節檔的第二名。



以優質創作獲得觀眾滿意評價，春節假期看電影成為很多家庭的新年俗。數據顯示，《熊出沒·逆轉時空》《熱辣滾燙》《飛馳人生2》3部影片3人及以上結伴觀影比例均超過24%，家庭觀眾數量增長明顯。相較於以往春節檔，今年的影片聚焦現實主題，多了對社會心態與個人命運的體察與關注，以貼近生活的溫暖講述引發對熱點話題的關注和思考，滿足了不同年齡段、不同喜好觀眾的觀影需求。



不僅如此，票務大數據顯示，三、四線城市的居民成為電影消費的主力軍。多部影片在下沉市場表現優異，以《熊出沒·逆轉時空》為例，其三、四線城市票房份額超過六成。全國票房前15名城市中，出現了蘇州、青島等熱門旅遊目的地，電影消費正與各地的文旅熱融合在一起，大量觀眾隨著春運客流、旅遊客流來到三、四線城市，形成了“返鄉觀影”“邊游邊看”等新趨勢，而這也將為培育下沉市場創造良好契機。



中央經濟工作會議提出，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。節日是文娛消費需求集中釋放的時間段，春節看電影、春節旅遊的火爆，折射出人民對精神文化生活的強烈需求，襯托出我國消費穩步擴大的明亮底色，更反映了我國經濟增長的強勁動力。從2014年到2023年，春節檔已走過10年時光，春節檔的火爆，不僅釋放了電影市場繁榮發展的信號，也反映出觀眾對優秀文藝作品的熱切期待。揚長補短，厚積薄發，創作更多滿足人民文化需求、增強人民精神力量的優秀作品，中國電影必將有更大作為。