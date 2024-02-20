【光明論壇】發展數字經濟，促進共同富裕

中評社北京2月20日電／近日，國家統計局、工信部等在國新辦新聞發布會上先後發布了2023年發展成績單。其中，數字經濟亮點頻出、備受矚目。統計數據顯示，2023年工業互聯網核心產業規模達1.35萬億元，工業互聯網覆蓋全部工業大類；5G應用融入97個國民經濟大類中的71個，2023年5G直接帶動經濟總產出1.86萬億元，比2022年增長29%；雲計算、大數據等技術創新能力位於世界第一梯隊，人工智能企業數量超過4000家；數字經濟核心產業銷售收入同比增長8.7%，較2022年提高2.1個百分點。此外，在多地公布的2024年發展路線圖中，數字經濟也多被作為發展著力點之一。



發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。作為數字化時代的新經濟形態，數字經濟發展對助力實現共同富裕具有重要意義。近日，國家發展改革委、國家數據局印發《數字經濟促進共同富裕實施方案》，提出做強做優做大我國數字經濟，通過數字化手段促進解決發展不平衡不充分問題，推進全體人民共享數字時代發展紅利。數字經濟作為新的經濟增長點，是做大“蛋糕”的重要依托，也是共享式、普惠式發展的強大動力，可以成為分好“蛋糕”的有力抓手，助力在高質量發展中實現共同富裕。



數字經濟高質量發展為做大“蛋糕”提供有力支撐。數字經濟體量龐大、潛力巨大。近年來，我國數字經濟蓬勃發展，在國民經濟中的比重和地位顯著提升。從規模看，2022年我國數字經濟規模達50.2萬億元，占GDP比重達41.5%；從增速看，2022年數字經濟名義值同比增長10.3%，連續多年顯著高於同期GDP名義增速。進一步做大我國經濟“蛋糕”離不開數字經濟高質量發展。



數字經濟具有高創新性、強滲透性、廣覆蓋性，是促進經濟社會發展的“加速器”“推進器”。數字經濟正深刻改變人們的生產生活方式，數字技術的廣泛應用提高了勞動生產率，降低了生產成本和經濟社會運行的制度性交易成本，是推動全要素生產率增長和潛在增長率提升的重要引擎。數字經濟引領新技術發展和新產品研發，推動了雲計算、大數據、人工智能、物聯網、工業互聯網、虛擬現實、增強現實等技術飛速發展和廣泛應用，特別是數字技術與實體經濟深度融合，催生了新產業、新業態和新模式，創造了巨大的社會財富。數字經濟蓬勃發展可以為經濟實現質的有效提升和量的合理增長提供強大動力。



數字經濟在助力分好“蛋糕”方面大有可為。依托數字技術推動生產要素順暢流動、高效配置，可以促進區域協同發展。加強後發地區和中小城市數字基礎設施建設，有利於彌合區域“數字鴻溝”。推動金融服務、科技服務、教育服務等借助數字化方式為後發地區賦能，可以使物質資本、高素質勞動力、高技能人才等要素低成本、快速地配置到後發地區，進一步強化地區發展的先進要素支撐。數字經濟發展過程中帶來的知識和技術溢出，將不斷增強後發地區的發展動力。



加快鄉村數字基礎設施建設和產業數字化轉型步伐，可以為農村經濟賦能。延伸數字基礎設施、繁榮農村數字經濟、降低市場參與門檻，可以不斷提升農村地區數字化發展水平，推動農村產業數字化轉型，帶動農村經濟整體發展。電商平台為農產品銷售創造了更為廣闊的空間，一些特色農產品甚至可以通過電商網絡銷往世界各地。電商平台還大幅度縮減了交易中間環節，促進商品增值，提升了農村產業發展效益，增強了發展動力。發展數字農業、智慧農業、農村電商，繁榮鄉村數字經濟，將為推動城鄉融合創造更有利條件。



豐富的數字經濟應用場景，可以讓不同群體享有更多發展機會。數字經濟通過新業態、新模式創造了大量新就業形態和崗位，提供了更多增收途徑。加強數字素養與技能教育培訓、實施“信息無障礙”推廣工程、加強勞動者權益保障，可以進一步優化就業結構、提升就業質量。對於中小企業和個體工商戶，積極推進數字化轉型有利於提升其競爭力。此外，應借助數字化手段，提升基本公共服務標準化水平，推動精細化、優質化、均等化發展，進而實現普惠共享。持續促進優質數字教育資源共享、強化遠程醫療供給服務能力、提升養老服務信息化水平、完善數字化社會保障服務，將顯著提升基本公共服務均等化水平。



發揮數字經濟優勢，促進公平與效率更加統一。共同富裕是做大“蛋糕”和分好“蛋糕”的統一，是公平和效率的統一。發展數字經濟需要在二者之間實現動態平衡，既要為發展新質生產力、促進經濟增長提供支撐，又要強調協同發展、共享發展、普惠發展，讓全體人民共享數字經濟發展成果。加快數字技術與實體經濟深度融合，在更大範圍、更深層次賦能實體經濟發展，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的數字經濟發展。完善數字治理方式，提升數字經濟治理水平，使發展成果惠及各地區、各行業、各群體，推動實現高質量發展，促進全體人民共同富裕。