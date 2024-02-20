民俗翻新凸顯“活力中國年”

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，如果用一個詞形容龍年春節，最時髦的也許就是“熱辣滾燙”。近日，2024年春節假期各類文旅“成績單”相繼出爐。報導顯示，春節假期，國內游、出境游、入境游多點開花，同比均大幅增長，並超2019年同期水平；國內景區門票訂單同比增長超六成，境外景區門票訂單較2019年增長超130%。



一串串創新高的數字，勾勒出一整個熱氣騰騰的中國年。2024年春節“8＋1”的假日，點燃了人們的出行消費熱情。據某平台發布的《龍年春節消費“新意”觀察》，春節假期運動健康、咖啡館消費量分別同比增長超過60%與40%，出行經濟帶動快餐、小吃明顯增長；同時，回家與出行的人們構成了城市的“新面孔”，為各個城市帶來新活力，部分網紅城市搜索量周環比增長5倍。



秉持傳統，開心過年。身著漢服逛古城、逛廟會，在景區體驗舞龍舞獅、剪紙練字……今年春節，年輕人出游越來越“酷”的同時，也越來越注重年俗與傳統文化。有平台數據顯示，春節假期，廟會、燈會等景點的旅行熱度同比增長超2倍，其中嘉興烏鎮、西安大唐芙蓉園、上海豫園、重慶磁器口等是年俗游熱門景點。大年初一，廣東揭陽7歲女孩林熙悅在路邊練習舞獅，恰好一支專業舞獅表演隊路過，自發為她敲鑼擂鼓、呐喊助威。“小獅子”與“獅群”的完美配合，登上短視頻平台的熱搜榜。



年俗翻新，創意過年。世界那麼大，春節去看看。體驗各種文化旅遊項目，已成為中國人的新年俗。據大數據測算，今年春節假期，哈爾濱市累計接待遊客1009.3萬人次，日均同比增長81.7%；實現旅遊總收入164.2億元，按可比口徑同比增長235.4%，實現遊客接待量與旅遊總收入雙增長，均創歷史新高。不單單是東北，國內各個景區景點、賓館飯店、民航鐵路等，在這個春節假期也人潮湧動。在滑雪場“運動過大年”、在博物館“文化過大年”、在電影院“娛樂過大年”、在異國他鄉“旅遊過大年”、在互聯網“雲端過大年”……年味有了更新鮮熱鬧的表達。



新歲奔騰，山河春滿。過年，其實就是一群人擁抱無盡的希望。2023年12月22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日，聯合國也要“過年”了。而今，全球約1／5人口以不同形式慶祝春節，一些國家政要、國際機構領導人在農曆新年發表祝詞已成為春節期間的固定儀式。春節不僅是中國的，更是世界的。創新求變也好，回歸傳統也罷，把年過得越來越像“年”，或許正是中國春節的魅力所在。



春是回歸，春是啟程。民俗翻新的春節，正是元氣滿滿的“活力中國年”。中國人過年，過的是辭舊迎新的“時間之年”，更是源遠流長的“文化之年”。春節假期已經結束，在迎面而來的龍年春天，讓我們與美好相遇、與希望重逢！