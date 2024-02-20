加強涉未成年人文創產品監管

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，“看看這些低俗的‘美少女’手辦！”翻看著手機裡的一張張圖片，張咏梅憂心忡忡。大年初九，她早早就來到辦公室，寫下了準備帶到全國兩會的建議——《關於進一步加強面向未成年人的文創產品市場監管和引導的建議》。



身為全國人大代表、浙江省寧波市鎮海中學黨委書記，張咏梅的關注點始終在教育。這一年，她在多次調研的基礎上，共準備了4個建議：有基礎教育高水平實施因材施教的，有涉未成年人文創產品監管的，有大中小學思政課一體化教師隊伍建設的，有自主招生的，都關乎教育。



“手辦行業的受眾主要為年輕群體，那些暗含色情、暴力傾向或擦邊軟色情的產品常常混雜其中，躲在隱秘的角落。一個規模不大的生產低俗手辦的廠家一年產值就可以達到三四千萬，毛利潤有20%。”張咏梅說，目前市場上一部分面向未成年人的文創消費品中出現了違反基本教育倫理、扭曲孩子價值觀的產品，若不及時加以干預和引導，放任其蔓延，極易危害未成年人的身心健康，造成難以估量的消極影響。



在張咏梅看來，涉未成年人文創產品市場存在的問題主要有這樣幾個：“一是低俗產品屢禁不止，未成年人價值觀受影響；二是產品設計打擦邊球，依法處置難定性；三是生產銷售隱匿性強，傳統監管難度大。”



“涉未成年人文創產品不僅具有娛樂意義，還承擔著引導青少年兒童積極向上，幫助其形成正確的世界觀、人生觀和價值觀的重要功能，需要生產經營者提升責任心和使命感，不能唯市場論、唯營利論。”為此，張咏梅給出了三個“方子”。



“開展專項整治，落實全環節治理。”張咏梅建議由市場監管部門牽頭，聯合文旅、公安、網信、教育等部門，對文創企業、校園周邊店鋪、網絡電商平台等全環節進行集中查處，集中清理後再加大常態化監管巡查力度，從源頭杜絕生產、銷售。電商平台更要嚴格審核，利用各類技術手段對商家的廣告圖片、設計文案等進行甄別。



“強化社會監督同樣重要。”張咏梅建議，“我們可以選擇低俗文創產品的典型案例，曝光後引發公眾廣泛討論，從而傳導正確理念，盡量消除已產生的負面影響。同時，從學校和家庭兩方面著手，適時增設相關專題教育和家校活動，讓家長和未成年人都瞭解低俗文創產品帶來的危害，提升辨別能力。”



“根本的，還是要讓良幣驅逐劣幣。”張咏梅建議文旅部門加強對文創產業的培育扶持，出台正向激勵措施，鼓勵文創企業與博物館、研究院合作，與中華傳統文化、非遺元素相結合，創造出更多具有現代審美和實用價值的文創產品，用有溫度、有態度的優質產品擠壓低俗產品的生存空間，讓文創產品發揮更大的育人價值。