“本地化”引發觀劇熱

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，大年初五，走進寧夏銀川的“張萌萌音樂劇劇場”，持續不斷的歌舞聲和歡笑聲傳來，一部名為《愛情讓我變“嬌律”》的喜劇音樂劇正在進行龍年首場演出。



“哎喲，誰密啥，咋可呢（哎，誰呀，怎麼辦）……”劇中角色忽然冒出的一口地道寧夏方言，引發觀眾一陣會心大笑，將現場氣氛推向一個小高潮。扮演者李春說：“我不是專職演員，作為土生土長的寧夏人，我特別願意在演出中把寧夏方言、文化特色展示出來，這也是我們的一份驕傲與自信。”



“這部劇是銀川群眾戲劇節的小劇場展演劇目，講述一個女生成長為自立自強職業女性並找到真愛的故事，2023年秋季首演以來，包括春節這幾天，幾乎場場爆滿。小劇場的特點是觀眾和演員近在咫尺，為此我們每場限流70～80人，確保觀劇體驗。”劇場主理人張萌萌說，“為了讓本地觀眾更好地理解音樂劇，在保持其藝術特點的同時，我們將寧夏方言、地名、非遺等特色文化元素融入其中，觀眾由此有了更強的代入感。”



如今在銀川，掀起了戲劇熱潮。銀川首屆群眾戲劇節從2023年11月25日開幕演出《有一天》，到2024年2月4日閉幕演出《pia天兒，起舞！》，歷時2個多月，推出5部作品展演劇目、2部藝術家駐地創作劇目、10場小劇場演出、1場戲劇公開課、1場劇本朗讀會，覆蓋音樂劇、木偶劇、話劇、青年劇場、舞蹈劇場等多個藝術品種，激發城鄉群眾劇團、學生戲劇小組、行業藝術團體等積極參與，並利用公共劇場、社會劇場、院團劇場等資源進行演出。



“開幕和閉幕兩場演出我都報名參加了。”企業職員劉苑說，“我們演的都是最真實的日常生活，藝術並不是遙不可及的東西，藝術可以和生活結合起來。”



群眾戲劇節藝術委員會主任、開幕演出導演李思遙在銀川做“遙劇場”已有20年。“我們讓群眾站在舞台中央，注重挖掘培養本地戲劇人才、活躍本地戲劇文藝市場。現在銀川的本地觀眾和演出明顯多了起來。”他說。



“春節期間，作為群眾戲劇節的衍生活動，銀川精品劇目展演將一直持續到元宵節。”銀川市文聯主席代曉寧介紹，“之後還會通過多種形式進一步推廣群眾戲劇活動、豐富群眾文化生活，推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，以文藝賦能城市高質量發展。”