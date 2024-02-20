低值可回收物如何變廢為寶

中評社北京2月20日電／據光明日報報導， “您瞧，我這是第三回預約上門回收了，還拿了差不多40塊錢環保獎勵。”近日，家住北京市石景山區楊莊街道新華聯家園社區的張大媽，通過微信小程序預約了街道“一袋式”上門回收服務，不僅足不出戶解決了“廢舊物品太占地兒”的問題，還能獲得環保獎勵金，真可謂一舉多得。



“舊衣物、廢紙板、玻璃瓶……這些隨處可見的廢棄物屬於低值可回收物，若能被回收再利用，就能變廢為寶，對促進垃圾分類減量化、資源化以及提升回收利用率，幫助很大。”上門回收的工作人員一邊忙著收拾，一邊做起講解。



按照專業解釋，低值可回收物是與報廢汽車、廢家電等高價值廢棄物相對的概念，其回收利用是推進各類資源節約集約利用的重要環節。那麼，既然低價值，為何又要開展回收利用呢？



低值可回收物的回收率有待提高



低值可回收物，是具有可回收性，但對其回收利用需要付出較高成本，單純依靠市場力量難以進行有效回收的各類廢棄物。如日常生活中常見的一次性餐盒、一次性塑料杯、泡沫塑料、廢塑料包裝袋、廢飲料紙基復合包裝、廢紙杯紙碗、廢舊紡織品、廢玻璃等。



目前，我國大部分低值可回收物被混入生活垃圾進行收集運輸、焚燒或填埋。其中，焚燒發電建設運營成本平均約350元／噸，不僅帶來環境污染，增加二氧化碳排放，還會給地方財政帶來持續負擔；填埋處理則需要占用大量土地資源，並衍生出地下水源、土壤污染等一系列問題。一小部分低值回收物通過企業或個人的回收行為，可以進入再生資源回收利用體系。然而，由於低值可回收物回收利用效益較差，企業技術裝備水平普遍較低，因此成為“小散亂污”的集中爆發點和廢棄物循環利用體系的短板。



“地方政府不重視、企業回收積極性不高、老百姓分類意識淡漠，也是造成低值可回收物回收利用率普遍較低的原因。”國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院經濟體制與管理研究所循環經濟研究室主任張德元表示，該所2023年發布的《中國低值可回收物回收利用現狀研究報告》顯示，2021年，我國各類低值可回收物產生量約為9577萬噸，回收量約2547萬噸，總回收率僅約26.6%，遠低於主要再生資源75%以上的平均回收利用率。



2022年，我國主要再生資源回收利用量超過3.71億噸，其中廢鋼、廢紙、廢銅、廢鉛占鋼鐵、紙、銅、鉛產量的比例分別達到了22%、54%、35%和47%，再生資源已經成為重要的資源來源之一。“如果將低值可回收物的回收率提高到50%，每年就可以實現4790萬噸低值可回收物的回收利用，為社會新增再生塑料、再生紙等再生資源超過4500萬噸，其中再生塑料節省的原油約6000萬噸，相當於再造一個‘大慶油田’。”張德元說，這對於保障我國產業鏈、供應鏈安全意義重大。



值得注意的是，與混入生活垃圾進行填埋或焚燒發電處置相比，低值可回收物資源化利用的碳減排效果十分明顯。比如，回收1噸廢塑料可減少1.5～2.2噸碳排放，相當於700～750升無鉛汽油或柴油燃燒的碳排放量。



隨著大眾消費水平的提高以及電商外賣等新興產業的高度發展，我國城市生活垃圾總量不斷加大。相關研究顯示，預計到2030年，我國城鎮垃圾清運量將達到4.21～4.91億噸／年。若40%的生活垃圾實現資源化利用，就可以減少清運處理等社會綜合成本1184.84元／噸，同時還能大量減排二［～符號～］英、二氧化碳，有效提高經濟、社會和環境綜合效益。



建立廢舊物資循環利用體系成關鍵



低值可回收物來源於日常生產生活的方方面面，覆蓋品種多、物理形態多樣、化學性能各異。如何構建一個上下游有效鏈接、垃圾分類、運輸與資源化利用有效協同的回收利用運行體系，成為低值可回收物回收利用的關鍵。



在福建省廈門市海滄區低值可回收物分揀中心，混入低值可回收物的生活垃圾經過破袋、消殺、篩分等流程後，進入智能分選平台，等待“身份識別”。



“智能化分揀主要採用光譜識別、AI等技術進行精準分類，分類識別率超過95%。”分揀中心總經理蔡倆志介紹，不同材質呈現不同的光譜，通過近紅外照射，可以對低值可回收物實現初步材質分揀，再結合AI技術，可以準確識別品類材質。



“這些垃圾經過清潔、分揀，將成為生產原料，是許多企業眼中的香餑餑。”蔡倆志表示，分揀後的物料通過機器人進行質量控制、提高純度等，被精細化分揀為普通紙、紙塑復合等15個品類，然後被送往下游再生處理企業，再次“化身”為布料、購物袋、塑料課桌椅等產品。



中端智能分揀和末端資源化利用準備充分的情況下，如何解決好前端低值可回收物分類回收工作？



2022年1月，國家發展改革委、住房和城鄉建設部等7部門聯合印發《關於加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》，吹響了建立廢舊物資回收網絡體系的衝鋒號。



作為我國最早開始推行垃圾分類的城市之一，浙江省杭州市依托數字經濟優勢，推進“互聯網＋”等數智模式在廢舊物資循環利用體系建設中的應用，創新廢舊物資循環利用監管模式，推動實現回收流程再造和體系重塑。



廈門市緊緊抓住體系建設的“牛鼻子”，經過多年努力，初步探索出一條“政府統籌部署支持—企業專業化運作—居民積極參與”的覆蓋前、中、後端的低值可回收物回收利用模式。根據運行數據測算，廈門市低值可回收物綜合選出率由2020年的72.72%提高到2022年的74.31%，每年可將15萬噸垃圾變為資源，經濟價值超過1.35億元，並可減少約43.5萬噸二氧化碳排放。



重慶市明確，到2025年，全市基本建立完善的廢舊物資循環利用體系，再生資源加工利用量達1600萬噸。



上海市則提出，到2025年，要將全市生活垃圾焚燒能力穩定在2.8萬噸／日、濕垃圾處理能力達到1.1萬噸／日，充分保障生活垃圾分類處置和資源化利用需求。



為高值化利用加裝科技引擎



當前，外賣已經滲透到當代人生活的方方面面。據行業統計，我國每年使用的外賣餐盒已經超過100萬噸。當你在大快朵頤時，是否關心過，這些廢舊餐盒最終命運如何？



“我們解決了再生餐盒料除雜、去味、紡絲以及面料生產等多個環節的技術難題，成功打通了‘再生餐盒—切片—造粒—拉絲—織布—衣服’的技術路線。”東南大學先進低維材料中心高分子碳中和平台研究員李斌介紹，他們聯合上下游多家企業和研究機構，創造性地將廢舊餐盒通過加工改性，制成超細旦丙綸纖維，並做成了具備快幹功能的面料和T恤。



科技進步是解決環境問題的關鍵。目前，有的紡織企業利用生產過程中產生的邊角料、印染疵布等進行循環再生，開發出地毯、床品、收納盒等家紡居家成品，有的企業利用農藥包裝廢棄物，開發出拋秧盤、打包帶、工程塑料桶等產品。



在山東省青島市李滄區，智能回收設備正在改變居民可回收物的投放習慣，塑造綠色健康生活新時尚。



“不需要分類，機器會自動識別是否為可回收物，一次性投放後可自動稱重並獲取現金獎勵。”李滄區虎山街道金秋小區的居民朱海燕說，智能回收對居民家庭和推動垃圾分類都有好處，大家參與的積極性很高。



不僅如此，智能回收裝備還能通過物聯網連接運力平台，並通過大數據運營平台，智能規劃清運路線，大幅縮短滿倉等待時間，居民可隨時查詢每台設備的服務狀態，合理安排交投時間。



如今，眾多低值可回收物的“高值化”應用形成了產業鏈“負壓”，正吸引更多科技力量助力低值可回收物變廢為寶。