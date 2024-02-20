中評社北京2月20日電／據光明日報報導，“今年春節，我把70歲的母親接來深圳過年，想帶她多嘗嘗廣東美食，也讓她深度感受一下大灣區的發展！”來深創業7年的香港青年鄭嘉慧興致勃勃地告訴記者。



行花街、舞獅子、看花燈、吃盆菜……這個春節，粵港澳大灣區年味十足，除了眾多內地遊客“南下”過節，港澳居民“北上”也成為新潮流。海峽兩岸暨港澳地區的居民在這裡逛花市、辦年貨、吃團年飯，體驗中華傳統文化，歡歡喜喜過大年。在共度佳節的喜悅中、在年俗文化的傳承中，灣區居民之間的情感聯結和灣區融合發展進一步增進。



“北上”過年正興旺



廣東有句老話，叫“行過花街才過年”。年宵花市是大灣區春節不容錯過的美。金橘寓意“大吉大利”，桃花寓意“宏圖大展”，黃金果寓意“闔家平安”……春節前夕，在深圳國際低碳城氣膜館的迎春花市上，眾多港澳台居民組團相約逛大集，精心挑選著具有好意頭的年宵花和特產。



“我是第一次在深圳過年，香港也有買年花的習慣。聽說‘低碳城’今年有花市和年貨集市，特意帶小朋友過來感受一下。‘低碳城’很有現代感，跟年貨集市這種傳統民俗活動融合在一起，很新穎！真是不虛此行。”來自香港的李小姐說。



花市現場，新春拱門、大紅燈籠、國潮年貨、美食特產等應有盡有，讓人目不暇接。“我們在台灣每到過年也會去逛逛花市，但是到全球最大的充氣膜公共建築來逛還是第一次。”來自台灣的陳先生說。



春節前夕，大灣區各城市都設立了迎春花市，社交媒體上甚至出現了不少面向港澳居民的“達人推薦”“花市攻略”。看到各地花市熱鬧非凡的景象，從事心理咨詢工作的鄭嘉慧開啟了“反向操作”——在東莞的迎春花市擺攤設位，她準備了港式美食、遊戲、小玩意，和大家一齊互動聊天，宣傳自己的創業項目。“這些年我在深圳發展得不錯，在前海深港青年夢工場開設了工作室。現在看到東莞等灣區城市也發展迅速，就想趁著節日多認識一些朋友，增進相互瞭解。”鄭嘉慧說。

