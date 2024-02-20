“在北京，我實現了科研夢”

中評社北京2月20日電／據光明日報報導， 【港澳青年在內地】



當花城廣州走進2024甲辰龍年新春時間，連日來，無論是駐足廣州塔、海心沙等城市標誌，還是走進被綠樹、騎樓和眾花齊放點綴的尋常街巷，人們都能感受到濃濃的年味。



從忙碌充實的日常工作中抽身出來，在廣州再次感受兒時過年的氛圍，北京航空航天大學澳門籍青年學者廖偉駿十分放鬆、愜意。



“我從小在澳門長大，今年在廣州的親戚家過年，廣州的生活便利度、舒適度沒得說，那麼多地道的廣府文化元素親切感十足。看到粵港澳大灣區的城市越融越好，很慶幸自己當初的勇氣和決斷。”廖偉駿告訴記者，不等春節假期結束他就得回到北京的工作崗位，科研容不得懈怠，回鄉“加油”“充電”能讓自己更好地出發。



1994年出生的廖偉駿，2012年進入清華大學數學系讀本科，如今在北京航空航天大學從事博士後研究。在北京度過的十幾年求學和工作時光，已然讓北京成了廖偉駿心中的“第二故鄉”。



談及與清華、與北京結緣，廖偉駿告訴記者，這起源於自己讀初中時很崇拜的一位數學老師。“他當時就跟我說，‘廖偉駿，你數學那麼好，以後去清華’。”從那之後，廖偉駿十分關注祖國內地日新月異的發展和變化。“瞭解得越多，就越覺得內地發展前途無限。所以在知道有機會去‘夢中情校’的時候，我幾乎毫不猶豫地做了選擇。”



“剛到北京的時候，家裡人對我獨自在內地生活不太放心。在我去清華報到時，他們還給我帶了不少常用藥和生活用品。到北京後，我才發現北京購物十分方便，各類商品一應俱全，還能通過網購買到家鄉特色小吃。”廖偉駿笑著向記者回憶道。

