中國是幾內亞寶貴的合作夥伴（大使說）

中評社北京2月20日電／1959年，幾內亞與中國建交，這奠定了兩國堅實的友誼基礎。我們感謝中國在幾內亞各領域的合作和投資，這有助於提升幾內亞基礎設施現代化水平並促進經濟增長。



當前，幾內亞在全球關鍵原材料方面具有特殊重要性。幾內亞是全球最大鋁土礦生產國之一，鋁土礦是鋁生產所必需的礦石，對全球許多行業來說是一種至關重要的資源。幾內亞在鋁土礦全球供應鏈中扮演著不可或缺的角色，為全球經濟增長作出貢獻。



幾內亞還擁有世界上最大的高品質鐵礦石礦山之一——西芒杜鐵礦。西芒杜鐵礦的鐵礦石在純度和豐富度方面都非常出色，使幾內亞在全球鐵礦石供應中成為關鍵角色，鐵礦石是鋼鐵工業、建築業、交通業等多個行業的關鍵資源。



這些自然資源是幾內亞的重要資產，為經濟發展和改善民生提供了巨大機遇。幾內亞希望這些寶貴資源能普惠幾內亞人民，並助力幾內亞可持續發展。



此外，幾內亞還有豐富的文化遺產。幾內亞有很多特色樂器，如科拉琴和巴拉風等。科拉琴以迷人音色成為幾內亞傳統音樂的標誌性樂器，代表幾內亞的文化和靈魂；巴拉風是一種打擊樂器，那振奮人心的旋律在幾內亞代代相傳。這些樂器有悠久歷史，回響在世界各地，牽動著人們的心弦。它們展現了幾內亞的獨特文化魅力和藝術創造力，體現了幾內亞文化的包容性和多樣性。



作為長期友好的夥伴，中國見證了幾內亞走過的路。多年來，幾中建立了基於相互尊重、互利共贏的牢固關係。中國是幾內亞的寶貴合作夥伴，促進了幾內亞經濟增長和社會進步。我們不僅珍惜幾中關係的過去和現在，更懷著希望和決心期待未來。幾內亞將進一步加強對華合作，在貿易、投資、文化和教育等領域建立更緊密的夥伴關係，為兩國人民創造更美好的生活。



來源：人民網 作者：阿米娜塔·科伊塔（幾內亞駐華大使）



