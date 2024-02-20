中小學教師如何實現能上能下、能進能出

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，【記者調查】



近年來，不少地區提出要加強對中小學教師的年度考核和考核結果的應用，建立教師退出機制，以優化教師隊伍、提升教學質量。對此，有網友表示支持，認為這能有效避免教師“躺平”現象；也有教師直言：“平時教學工作已經很多了，再進行考核，壓力太大了……”



事實上，《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010—2020年）》提出，加強教師管理，完善教師退出機制。2018年發布的《中共中央國務院關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》也提出，實行定期註冊制度，建立完善教師退出機制，提升教師隊伍整體活力。記者梳理發現，寧夏回族自治區、四川省成都市、江蘇省常州市武進區、陝西省漢中市略陽縣、北京市豐台區等地，已出台文件探索建立相關機制。



為何要探索建立中小學教師退出機制？在落地過程中，如何制定科學的教師評價標準，避免加重教師不合理負擔？機制的順利實施還需要其他哪些配套政策支持？記者對此展開採訪。



人們對好教師、好教育、好教學有了更高期待



大眾印象裡“穩定無憂”的中小學教師行業，為何要建立退出機制？



“一部分原因是為瞭解決少數教師‘躺平’不幹活的問題。”北京市某中學校長陳力（化名）告訴記者，一些地方確實存在教師主動“躺平”的現象，比如有些教師評上高級職稱後，馬上申請轉崗到圖書館工作。因為教師的收入與職稱掛鈎，轉崗後工作輕鬆且收入相當。



除去對個別“躺平”教師說“不”，一些地區的教師退出機制，針對的更多是當地教師隊伍的歷史遺留問題。

