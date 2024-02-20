俄媒：俄軍方不排除“烏軍再次反攻的可能性”

中評社北京2月20日電／據參考消息網援引塔斯社2月19日報導，俄羅斯武裝力量第一副總參謀長兼總參謀部作戰總局局長謝爾蓋·魯茨科伊上將在接受《紅星報》採訪時說，不排除烏軍在西方國家大力支持下實施新一輪反攻的可能性。



報導稱，他說：“烏軍仍有發起主動作戰行動的實力，一旦西方提供大規模的軍事援助，不能排除（烏軍）再次嘗試反攻的可能性。”



據此前報導，俄羅斯國防部長紹伊古17日向俄總統普京報告說，俄軍已完全控制烏克蘭軍隊的重要防禦樞紐阿夫傑耶夫卡市。