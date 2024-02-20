楊瓊瓔批陳建仁變格鬥“內閣”　全民被迫備戰

藍委楊瓊瓔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨台中選區“立委”楊瓊瓔今天在“立法院”“國是論壇”上表示，現在的“行政院長”陳建仁的“內閣”理應是看守“內閣”，不應進行重大決策，但近來卻變成格鬥“內閣”，包括台中的瘦肉精事件、兩岸觀光禁團令，再加上2024到2029年規劃“建置民間自主緊急應變隊中程計劃”。



楊瓊瓔說，許多民眾可能都有疑問？台灣是否真的要準備打仗了？請問看守“內閣”變格鬥“內閣”，全民被迫“備戰中”，這就是民進黨要給人民的未來嗎？



“立法院”今天邀請陳建仁進行施政報告並備質詢，在總質詢前依程序先進行國是論壇。



楊瓊瓔在“國是論壇”上發言表示，陳建仁表示看守“內閣”階段，不進行重大決策、凍結人事和減少重要經費支出。



楊瓊瓔說，但從年前爆發的瘦肉精事件、大陸禁團令和“行政院”的施政報告來看，“內閣”團隊就像睡獅變猛虎，因為即將卸任所以無所顧忌？還是要讓賴清德520就職後就火燒屁股？



楊瓊瓔舉例說，瘦肉精事件，“政院”要求盤點肉品檢驗及各採集操作階段可能的汙染風險，倒果為因，但把矛頭指向盧秀燕和台中市府，把食安議題變成政治議題；還有兩岸觀光禁團令於法無據，如果到大陸觀光消費的行為要禁止，那自由行也應該斷，投資更應該斷，什麼都應該要禁，不是如此嗎？這就是一個獨裁政府才會做出來的行為。



楊瓊瓔另外提到，“行政院”送交“國會”的書面施政報告提到，2024到2029年規劃“建置民間自主緊急應變隊中程計劃”，訓練包括學校在內的民間組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊，8000人。



楊瓊瓔說，許多民眾看到這樣的規劃，可能都會有疑問？台灣是不是真的要準備打仗了？請問看守“內閣”變格鬥“內閣”，全民被迫”備戰中”，這就是民進黨要給人民的未來嗎？