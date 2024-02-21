社評：美國債務經濟必將難以持續

中評社北京2月21日電（評論員 喬新生）2月16日出版的美國《華爾街日報》發表文章分析，美國的國債收益率已經達到多年來的最高水平，這將迫使美國政府不得不支付更多的利息。2024財政年度，美國支付國債利息將高達8700億美元，國內生產總值的3.15%支付債務利息。考慮到美國軍費預算開支為8860億美元，美國國債利息已經接近美國的軍事預算。文章認為，到2034年美國國債將達到480000億美元，債務總額將達到國內生產總值116%。持續不斷增加的財政赤字，迫使美國聯邦政府通過提高利率，發行國債。儘管美國財政部長反復強調，美國債務水平合理，美國不會爆發經濟危機。但不管是美國華爾街的金融分析師，還是美國高等院校的經濟學家，普遍認為債務經濟難以持續。



降低負債，有兩種手段：一種是科技革命。上個世紀末期，美國克林頓政府的副總統戈爾提出“信息高速公路”的概念，將美國軍方投入巨資研發的通信網絡公開，催生了網絡經濟，美國壟斷軟硬件系統，實現了財政盈餘。種種跡象表明，美國正在試圖借助於人工智能技術，催生新的技術革命。不過，從目前情況來看，美國人工智能技術主要集中在消費領域，無論是藝術創作，還是生活咨詢，都不可能帶來真正意義上的科技革命。儘管美國新聞媒體不遺餘力，吹捧美國的人工智能技術。但是，誰也無法否認，人工智能技術停留在藝術創作或者生活咨詢階段的時候，人工智能技術不可能創造大量的財富。



中國在人工智能技術領域快馬加鞭。雖然在藝術創作和生活資訊人工智能技術方面落後於美國。但是，中國高度重視人工智能的生產價值，無論是無人駕駛人工智能技術，還是深層勘探人工智能技術，中國充分利用人工智能技術，創造越來越多的財富。中國利用人工智能技術大幅度降低勞動強度，提高生產效率。從這個角度來說，美國依靠人工智能技術實現科技革命，可能選錯了發展路線。



另一方面，美國為了轉嫁危機，正在策劃更多的代理人戰爭。美國發動的代理人戰爭，並不像人們所想象的那樣，是為了直接占領土地或者掠奪其他國家的財富，而是要通過控制一個國家的政權，削弱一個國家的主權，進而掌握這個國家的所有資源。新殖民主義的最大特徵就在於，不是以大量殖民為表現形式，而是通過資本的擴張，牢牢地控制其他國家的資源。

