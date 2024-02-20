黃國昌首質詢再提邱太三關說　陳建仁難招架

民眾黨委員黃國昌點名陸委會主委邱太三，緊盯“司法改革”議題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月20日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”陳建仁20日赴“立法院”接受新民意質詢，作為首位強棒的台灣民眾黨“立委”黃國昌直接抓前“法務部長”、現任陸委會主委邱太三開刀。黃問，“法務部長”對檢察官在具體個案下指示，是該幹的事嗎？陳建仁說，不可以、不應該，這樣的做法不好。不過，坐在台下的邱太三則是看看黃國昌，也看看陳建仁，笑著觀看這一場質詢。



黃國昌過去屢次點名質疑邱太三，為違法逃稅新台幣數億元的富商違法濫權關說司法、施壓基層檢察官。不過，邱太三也曾發聲明表示，這個案子已經歷經兩次“監院”審查會，分別以3比10、0比9的懸殊票數不彈劾，“監察院”已還他清白。他本人完全沒有介入個案請求，更沒有違背法令，絕無關說情事。



“行政院長”陳建仁20日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



黃國昌作為總質詢的第一棒，並未抓著熱點時事議題問，黃以邱太三為引，緊盯“司法改革”議題，並批評蔡政府在“不法餽贈罪”、“影響力交易罪”、“吹哨者保護法”相關法案毫無作為。黃國昌表示，2018年當時的“法務部長”邱太三告訴台灣民眾，拿錢喬事要走入歷史，要推動“不法餽贈罪”、“影響力交易罪”，現任“法務部長”蔡清祥也多次做出相同的承諾，現在拿錢喬事已經走入歷史了嗎？顯然沒有。



黃國昌說，現在是2024年，對於“行政院”處理相關法案的速度，陳建仁滿意嗎？在陳建仁離開“立法院”前，還有機會通過嗎？蔡英文卸任前，還有辦法履行承諾嗎？陳建仁回應，法案需經過相當研議，我們努力以赴、加緊腳步。黃國昌則不買單嗆聲，一個法案研議了6年多，推給還要繼續研議，這說法民眾無法接受。

