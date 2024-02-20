賴士葆質疑緊急應變隊　會出現娃娃兵？

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）針對“行政院”將在2024年至2029年規劃推動“建置民間自主緊急應變隊中程計劃”，訓練包括學校在內的組織，成立符合在地需求的民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪時質疑，緊急應變隊未來到底有沒有包含戰鬥準備？如果有，那事情就大條了，會不會有娃娃兵的出現？



賴士葆批評，為何民進黨政府現在拼命要做這類的準備？綠營人士不是一直強調兩岸沒有立即危險的情況？我們不懂為什麼會搞這種東西。



“立法院”今天邀請“行政院長”陳建仁進行施政報告並備質詢，其中的施政報告提及，2024年至2029年將規劃推動“建置民間自主緊急應變隊中程計劃”，訓練全台各地社區、企業組織、醫療機構、地區型民間組織、民防分團（村里）、學校等組織，成立符合在地需求之民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，這個緊急應變隊的規劃最奇怪，雖然主旨是強調防災、救災，但現在已有編列民防組織了，難道不夠嗎？相當程度上，人力是夠的，就他所知，民防一般就是上課、聚餐，互相交流，並沒有看到相關打仗的準備。



賴士葆質疑，現在增列的這個緊急應變隊，未來到底有沒有包含戰鬥準備？如果有，那事情就大條了，連學校都編列在訓練範圍裡面，會不會有娃娃兵的出現？為何民進黨政府現在拼命要做相關的備戰準備呢？不是對外都說兩岸沒有立即危險嗎？