台首例本土麻疹逾30歲男性　新竹縣府監控

楊文科接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月20日電（記者 盧誠輝）台今年首例本土麻疹個案現蹤！一名30多歲男性在2月15日被通報確診，因該男在可傳染期間的2月11日下午2點到3點半，曾到新竹縣竹北市的知名迴轉壽司店用餐，中國國民黨新竹縣長楊文科相當關心此事，目前新竹縣政府已匡列28人，並全面監控中。



楊文科今日上午出席新竹縣政府與中國醫藥大學新竹附設醫院簽署醫療服務計劃合作備忘錄，包括中醫大新竹附醫院長陳自諒、副院長王健元、新竹縣政府教育局長楊郡慈與多位新竹縣議員都到場出席典禮。



針對新竹縣出現台首例本土麻疹個案，楊文科也相當重視，已指示新竹縣政府衛生局全面監控中。



新竹縣政府衛生局表示，該指標個案是在2月12日發燒，次日因發燒未退而至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，2月15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診為麻疹。因個案於暴露期間無出境史，故研判為今年台灣首例感染病例，可能感染來源尚在調查中。



新竹縣政府衛生局同時對迴轉壽司店共計28位員工列冊追蹤，將進行自主健康監測至2月29日。針對列冊人員給予衛教，如出現疑似相關症狀，應主動聯繫衛生單位安排就醫採檢。



新竹縣政府衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。