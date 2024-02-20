高校輔導員評職稱，更重育人實效

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，近期，山東大學深化輔導員職稱制度改革，提出“落實‘專業技術職務評聘單列計劃、單設標準、單獨評審’要求，在思政系列職稱評審中，取消科研論文、項目等‘必選’前置要求，推行體現立德樹人貢獻的代表性成果‘多選’機制”等重要舉措。



天津市教委透露，2023年，天津市高校41名輔導員晉升教授、副教授，思政課教師、輔導員職稱全部單列指標、單設標準、單獨評審。



類似的探索，正在全國多地逐漸展開。



職稱評定和晉升政策，關涉高校輔導員隊伍的高質量、可持續發展。取消科研論文、項目等硬性要求意義何在？輔導員評職稱還面臨哪些難題，又該如何破題？



1、扭轉輔導員“幹得好不如寫得好”錯誤觀念



西安交通大學學生心理髮展指導中心教師李楠當了13年輔導員。她坦言：“僅因為科研論文一項限制，我已在八級講師崗位‘留守’了五年。五年來，我也嘗試將育人實踐經驗進行凝練、撰寫論文，但對於輔導員來說，在核心期刊發一篇學術論文實在太難了。”



輔導員工作任務紛繁複雜，“24小時開機”“隨叫隨到”導致其工作碎片化嚴重。“2022年我帶268名學生，按照學校‘大一學生第一學期知心談話百分百全覆蓋’的要求，以每個學生談話半小時至一小時算，我每天至少要與3名學生談話。”然而輔導員上班時間學生往往在上課，致使李楠只能在下班時間開展深度育人工作，科研時間被大大擠壓。



“很多高校逐步取消了輔導員評職稱所必需的項目、著作及論文等要求，令人鼓舞。”李楠說：“這有利於推進輔導員考核評價體系的科學化建設，扭轉輔導員‘幹得好不如寫得好’‘重科研輕育人’等錯誤觀念，給他們更多發展機遇和晉升希望。”

