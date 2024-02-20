“雙線並進”，打破輔導員職稱晉升困境

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，高校輔導員作為開展大學生思政教育的主體力量，肩負立德樹人的時代使命。為加強輔導員隊伍建設，教育部發布的《普通高等學校輔導員隊伍建設規定》（以下簡稱《規定》）提出，高等學校輔導員實行學校和院（系）雙重領導。修訂後的《規定》進一步指出：落實專職輔導員職務職級“雙線”晉升要求，推動輔導員隊伍專業化職業化建設。《規定》的發布有效緩解了高校輔導員職稱“升不了”、人員“留不住”等困境，但囿於職業角色模糊、考核標準失切、發展平台受限等原因，輔導員仍面臨職稱晉升難的現實困境。



輔導員評職稱阻礙仍存



首先，職業角色模糊。輔導員職稱晉升受困於“教師”與“管理者”雙重身份的認定，導致其職稱晉升內在動力及核心競爭力不足。多數輔導員不僅需要處理“思想理論教育和價值引領”“學風建設”“心理健康教育與咨詢”等學生工作，還要承擔日常教學及科研等專業工作。山東大學輔導員工作研究會與思政培訓中心辦公室2020年開展的一項全國問卷調查顯示：“在教育部大力推進輔導員學歷學位提升的背景下，有接近一半的輔導員學歷還在本科及以下。”這意味著，高校輔導員不僅可能被繁復的學生工作纏身，也可能由於學歷偏低而缺乏教學及科研能力等職稱晉升的核心競爭力，從而使其職稱晉升的自信心及效能感降低。可見，雙重身份雖為輔導員提供了雙軌賽道，但若對待不當，也可能轉化為其向上發展道路上的“路障”。



其次，考核標準失切。輔導員職稱晉升受制於“軟實力”與“硬指標”的雙重要求，致使其工作重心不明。受雙重身份影響，輔導員晉升職稱的指標也有“雙重要求”：除從事學生工作的年限、學位學歷、工作績效等“軟實力”外，論文發表與課題主持等也是重要的“硬指標”。因此，部分高校輔導員為提升核心競爭力，更加看重區分度更大的科研成果產出，進而導致輔導員出現“重科研輕學生、重立項輕結項、重成果數量輕成果質量”等一系列問題。“失重”的職稱晉升評審標準不僅會增加輔導員的工作壓力，還會出現與其主要職責、工作特點和專業背景等不相匹配的諸多矛盾，導致出現“顧此失彼”的現實狀況。



最後，發展平台受限。輔導員職稱晉升面臨“逢優則轉”與“止步不前”的尷尬局面，不利於形成輔導員隊伍在教學、行政、科研等崗位動態平衡的流動機制。高校作為輔導員的選聘單位，承擔為其提供職業發展平台的職責。然而，相較於定位明確的專任教師，輔導員的角色定位較為模糊，導致職稱晉升之路阻礙重重。因此，有能力達到晉升標準的輔導員會更傾向於轉崗為專任教師，以謀求更明朗的職業發展前景。教育部教育發展研究中心2018年的調查顯示：“當被問及有機會轉崗時是否會繼續留任，32.6%的人表示不會繼續留任輔導員，僅有22.1%的人認為還會選擇這個職業，衹有不足9%的專職輔導員希望長期從事這項工作。”將輔導員視為職業發展的過渡或求職跳板的現實境況，嚴重影響了該群體隊伍專業化和連續性發展。

