見微｜老頭老太的新年游

中評社北京2月20日電／據澎湃新聞報導，【編者按】



見微知著。



中國人堅韌不拔的信念、克服困難時的堅韌，都深耕於中國人的生活細部。龍年春節到來之際，澎湃新聞記者沉下身、靜下心，深入到中國社會的真實生活之中，發掘沉潛於民間雖百折而不撓的信念與意志。



這些來自生活細部的故事結集成“見微”專題。今天講述的是一對老年夫妻的新年出游。



要帶外孫女去廈門玩一趟這件事陳老頭和王老太已經念了很多年。一則廈門是他們當年度蜜月的地方，老兩口自詡對那熟悉得很，二則廈門距離他們所在的城市不遠，出行還算方便。



盼望著盼望著，又是一年春節，在外打拼的女兒和家人回老家與老兩口團聚，陳老頭和王老太也終於一了夙願，和外孫女一家出發廈門。未成想，這趟看似盡在掌握的旅途，竟讓老兩口有了許多“第一次”。



“第一次”從出發開始。從進高鐵站起，陳老頭和王老太便顯得有些局促，他們東張西望地打量著周遭，刷身份證進站時不動聲色地排到了女兒、女婿身後。到了站台上，王老太突如其來的一句“這是我們第一次坐高鐵”有如一記重錘深深敲在外孫女的心上。她沒想到，短短二十餘分鐘的車程，居然是老兩口的中國高鐵“初體驗”。以往遠程出游老兩口一般乘坐飛機，距離較近的則選擇乘車，這次城際出行是他們首次親身體驗高鐵的“中國速度”。



2007年4月，以首次在局部地區初具規模開行運營速度200千米／小時動車組列車為標誌，中國鐵路開始邁入高速時代。2009年12月，京廣高速鐵路武廣段開通運營，首次打破中國鐵路春運瓶頸，中國正式進入高鐵時代。早在2010年4月，福廈鐵路正式開通運營，溝通起廈門與老兩口的老家，將90公里近兩小時的車程壓縮至半小時內。

