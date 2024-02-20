陳水扁辦發表會　台北國際書展濃濃政治味

陳水扁在台北書展出席新書發表會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）台“文化部”主辦、台北書展基金會承辦的2024年第32屆台北國際書展，20日於台北市世貿一館揭巷幕。現場飄著濃濃的政治味，除了蔡英文、賴清德也先後出席開幕儀式“荷蘭文學”專區，沙龍論壇方面，陳水扁出席引介新書的發表會，有遠景基金會董事長陳唐山、台灣首任世界貿易組織代表團常任代表顏慶章、陳水扁兒子陳致中等人出席。



“國史館”歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的陳水扁訪談錄，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。



“國史館”與所屬台灣文獻館於台北世貿一館B233展位，展售近年出版成果；特別的是將歷屆卸任“總統”口述歷史、政治案件史料彙編以及台灣原住民族史為三大主軸。系列活動首日座談，就由陳水扁、“財政部”前部長顏慶章、“總統府”前秘書長陳唐山、作家金恆煒擔綱與談人。



書展共有34國、509個出版單位公司參展，並會有400場以上推廣活動，現場不乏許多國外人士。由於國際政治動盪，相關書籍放置在醒目位置，吸引讀者眼球，包括俄烏戰爭、以巴戰爭、蘇美冷戰、核戰等相關書籍。也有國共內戰、近代史、大陸領導人書籍。



另有民進黨黑熊學院、前“行政院長”蘇貞昌護國4年書籍，並有強調從統治過台灣的荷蘭、日本以及原住民書籍攤位等，台灣本土文化濃厚。



台灣作家方面，黃春明、白先勇、龍應台、朱天心、吳明益都將舉行講座；此外陳水扁將出席“陳水扁總統訪談錄”新書發表會；“李登輝和他的時代”發表會則有李登輝基金會董事長李安妮、“總統府”秘書長林佳龍、遠景基金會執行長賴怡忠、二二八紀念基金會董事長薛化元出席。



25日最終日將舉辦“台美關係的發展”座談會，邀到“中研院”歐美研究所研究員林正義、台北醫學大學教授張國城主講。