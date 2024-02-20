養老院內開設浴室致老人一氧化碳中毒身亡

中評社北京2月20日電／據澎湃新聞報導，養老機構一樓開設的浴室在作業過程中產生一氧化碳，滲透至老年人所住的房間，致使老年人身亡，法院審理認為養老機構未盡到安全保障義務，和浴室經營者構成共同侵權，應承擔連帶賠償責任。



2月20日，最高人民法院發布涉養老服務民事糾紛典型案例，上述案例入選。典型案例顯示，潘某某入住某養老院，享受一級護理。潘某某居住的房間位於三樓，房間窗戶右側墻壁上安裝有煙囪，系位於一樓的某浴室的燃氣熱水鍋爐排氣管，煙囪管道與窗戶的距離較近。某養老院與某浴室之間存在房屋租賃關係。



某日凌晨，護理員至潘某某的房間巡視時發現異常，遂將老人送至醫院急診，並通知家屬。潘某某經診斷為一氧化碳中毒住院治療，後去世。經查，燃氣熱水鍋爐在作業的過程中產生一氧化碳，通過排氣管滲透至潘某某所住房間。



潘某某的繼承人王某起訴，請求某養老院和某浴室共同賠償喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等。



法院審理認為，某養老院作為一家養老機構，應對潘某某盡到充分的安全保護義務，對建築物及配套設施、設備的安全性應盡更高的注意義務。浴室排氣管距離潘某某房間的窗戶較近，某養老院理應預見到存在一定的危險性，但其未要求浴室對排氣管道進行必要整改，亦未採取相應防範措施。某浴室對排氣管道的安裝鋪設負有責任，其明知樓上房間有老人居住，卻未對排氣管的位置進行整改或延伸，且在使用燃氣鍋爐時未採取有效的防護措施，造成一氧化碳洩漏，並滲透至潘某某所住房間。綜上，某養老院、某浴室共同實施侵權行為導致潘某某一氧化碳中毒，應承擔連帶賠償責任。



民法典第一千一百六十五條第一款規定“行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任”。最高法在闡述案例典型意義時表示，本案中，某養老院作為專業的養老機構，對於入住的老人具有安全保護義務。對於某浴室安裝的排氣管、煙囪等存在安全隱患的設施設備，應積極採取措施進行防範、提示，並要求進行整改，不能採取漠視、放任的態度，否則應承擔相應的責任。某浴室作為燃氣鍋爐的使用者、受益者，明知樓上居住的均是老人，更應當提高安全意識，對存在安全隱患的配套設備、設施進行整改，避免發生有毒氣體洩漏等安全事故。



“本案值得養老機構及其他經營者警醒，提高安全防護意識，加強對安全隱患的整改，這既是經營者對自身的保護，更是社會責任的體現。”最高法表示。