多國代表批評西方“重軍費忽視氣候變化”

中評社北京2月20日電／據新華社報導，“發達國家盲目追求狹隘的利益，而不顧人類生存正在因氣候變化遭受威脅。”孟加拉國總理哈西娜在第60屆慕尼黑安全會議（慕安會）上批評說，西方國家將大量資金用於軍費，而不是用於應對氣候變化這一全球挑戰。



多國代表在16日至18日舉行的慕安會上表示，西方國家“重金投入軍費而忽視氣候變化”的行為不負責任，因為氣候變化沒有國界，必須全球攜手應對。



“預計今年將有18個北約成員國的國防投入占比達到國內生產總值（GDP）的2%，而2014年達到這一占比的僅有3個成員國。”北約秘書長斯托爾滕貝格在慕安會召開前夕表示。



荷蘭“跨國研究所”等歐洲智庫聯合發布的研究報告顯示，對氣候危機負有最大責任的西方國家不僅未能兌現援助發展中國家的資金承諾，反而不斷增加軍費開支。這既大幅增加了軍事行動帶來的碳排放，又擠占了本可以用於應對氣候變化的資金。



數據顯示，目前全球軍費開支已達創紀錄的2.24萬億美元，其中一半以上來自擁有31個成員國的北約。綠色和平組織執行主任馬斯·克里斯滕森在慕安會上說，全球軍費開支正朝著增至3萬億美元的方向發展，而用於應對氣候變化方面的公共資金卻出現乏匱問題。



本屆會議開幕前發布的《2024年慕尼黑安全報告》強調，高收入國家未能擴大氣候融資規模，加劇了南北分歧並減緩了全球氣候行動。部分國家秉持零和思維，片面強調相對收益，導致世界面臨“雙輸”困境。歐洲對外關係委員會主任馬克·萊昂納德此前撰文指出，西方主導的零和方式的問題在於，它可能會使解決迫在眉睫的全球性問題變得更加困難。



“什麼時候才能兌現承諾，什麼時候才能履行《巴黎協議》的承諾？”對於一些國家在氣候問題上屢屢食言，盧旺達綠色保護者組織創始人兼首席執行官因內扎·烏穆霍扎·格蕾絲在慕安會上發出這樣的質問。



馬爾代夫外長扎米爾表示，發展中國家不得不在減貧和氣候行動之間做出選擇。“我們本可以用於興建醫院、學校等方面的資金，卻不得不將大部分用於適應和減緩氣候變化”。



面對氣候變化挑戰，沒有國家可以獨善其身。西班牙前外交大臣岡薩雷斯在接受新華社記者採訪時說，發達國家必須盡快為發展中國家適應氣候變化提供資金，對於全球溫室氣體累計排放最多的發達國家，必須確保它們能夠快速率先行動，否則將拖累全球，沒有人會從中獲益。