西班牙國王費利佩六世會見王毅

中評社北京2月20日電／據新華社報導，當地時間2月19日，西班牙國王費利佩六世在馬德里會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



費利佩六世請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，表示50年前，我的父親同當時的中國領導人共同開啟兩國外交關係。50年來，西中關係快速發展，務實合作順利推進，人員交往日益緊密。良好的對華關係對西班牙、歐洲和世界具有重要意義。西班牙願同中方進一步拓展新的合作領域。當今世界動蕩不定、衝突不斷，習近平主席提出的構建人類命運共同體、“一帶一路”倡議等重要理念為世界帶來和平、發展和希望。期待並相信中國將進一步發揮大國重要積極影響，為緊張局勢降溫，為變亂世界帶來穩定。



王毅轉達習近平主席對費利佩六世的親切問候，表示去年兩國元首就中西建交50周年互致賀電，對雙邊關係作出戰略指引。國際局勢複雜深刻演變，但不變的是中西之間的深厚友誼和互尊互信、平等相待、合作共贏的傳統。中方讚賞西班牙王室奉行對華友好政策，支持西班牙維護國家統一和民族團結的努力，相信西班牙將繼續在涉及彼此核心利益問題上同中方相互理解、相互支持。我們願共同傳承中西友好，加強發展戰略對接，深化互利合作，推動兩國關係持續健康穩定發展。



王毅表示，在習近平主席掌舵領航下，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化。14億多中國人民整體邁向現代化是人類文明進程的巨大進步，也將為世界帶來重要機遇。歷史已經並將繼續證明，中國的發展是和平力量的增強，是穩定因素的增長。中西都是歷史悠久、文化多元、社會包容的國家，在重大問題上有著相同或相近看法，我們願同西班牙一道，推動各國加強對話合作，超越矛盾分歧，攜手構建人類命運共同體，更好應對全球性挑戰。



訪問期間，王毅還分別同西班牙首相桑切斯、外交大臣阿爾瓦雷斯會見會談。