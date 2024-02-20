一位俄羅斯打蠟師眼中的“十四冬”

中評社北京2月20日電／在銀裝素裹的“十四冬”烏蘭察布市涼城賽區，運動員們腳踏雪板，手持雪杖在賽道上盡情馳騁。賽場外的打蠟房裡，打蠟師阿娜斯塔西婭·伊萬諾夫娜正在給雪板打蠟，她拿出一罐雪蠟，均勻地鋪滿整個雪板，隨後拿起打蠟熨鬥，小心翼翼地熨燙起來。



“這是我第一次來中國，第一次來就參加了‘十四冬’這個體育盛會，覺得非常幸運。我在賽事期間承擔運動員雪板打蠟、養護工作，蠟打得好，可以保障雪板的光滑度，有助於運動員提升成績。”伊萬諾夫娜說。



今年45歲的伊萬諾夫娜來自俄羅斯科米共和國，她是一名越野滑雪教練，兼職打蠟師，多年雪上運動經歷，讓她對雪道有較深入的瞭解。“涼城賽區的場地，賽道很棒，很適合越野滑雪，通過觀看運動員們的比賽我也能學習到很多。”



“十四冬”期間，越野滑雪、冬季兩項等項目的比賽在涼城滑雪場舉行。據介紹，涼城滑雪場的山頂最高海拔達2100米，雪道落差500米，雪道面積40萬平方米，雪道總長度有14000餘米，現已建成高、中、初級滑雪道、國際標準越野賽道、單板標準U型槽專業賽道等12條。



在伊萬諾夫娜看來，“十四冬”不僅展現了中國運動員的競技水平，還激發了群眾參與冰雪運動的熱情，這正是“十四冬”的魅力所在。



近日，呼和浩特市馬鬃山滑雪場人氣暴漲，滑雪愛好者在不同滑雪道上，上演著速度與激情。

