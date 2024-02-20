馬準威：兩岸將新冷和　擦槍走火機會變大

淡江大學國際事務與戰略所理教授馬準威。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月20日電（記者 黃筱筠）淡江大學國際事務與戰略所理教授馬準威今天在台灣“軍情局”所屬“中共研究雜誌社”論壇上表示，自從大選結果出來之後，觀察大陸這段時間作為，未來520賴清德上任之後，可能出現有別於蔡英文執政的新冷和狀況。他說，這個狀況會是穩而不安，加上美國總統大選在即，隨特朗普聲勢再起，選戰過程中議題可能受到激化，會造成兩岸關係變數，擦槍走火的機會變大，兩岸關係會更加嚴峻。



馬準威說，這個新冷和與蔡英文執政有別，擦槍走火的機會變大，整體關係會比過去蔡政府時期更僵，兩案關係會更加嚴峻。加上美國總統大選在即，隨特朗普聲勢再起，選戰過程中議題可能受到激化，進而導致台灣議題成為刺激大陸的因素，台海議題國際化更勝以往，也增加兩岸關係變數。



台灣“軍情局”所屬的“中共研究雜誌社”今天在台大校友會館舉行台灣“總統”大選後大陸因應作為暨認知戰之演變與影響論壇。這場論壇分別有兩個主題，一是大選後大陸因應作為、二是認知戰之演變與影響。由淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山擔任主持。



馬準威從政治面向來觀察台灣大選之後兩岸發展，他表示，這次大選結果非綠營的票比支持綠營多很多，大陸會認為對台結果是成功，看到台灣民意扭轉，認為對台政策成功，加上民進黨“立委”席次減少，陸方不是衹有看大選結果，因此，大陸應會持續這樣的對台策略。



他也說，大陸對於兩岸關係情緒上發言越來越多，這是對於賴清德“台獨”的不信任，加上蕭美琴是獨上加獨的說法，但自從1月13日大選之後，國台辦批判賴的聲量很高，但是2月之後批判聲量減少，這代表大陸對賴清德是有保有“觀察期”，正在觀察賴清德要看520上任講什麼，這個“觀察期”對台灣是有意義。另外，大陸也沒有放棄寄希望於台灣人民，因此，520之前大陸希望扭轉賴清德就職演講內容。



馬準威表示，大陸在台灣大選後，“邦交”國諾魯馬上“斷交”，後續要如雪崩式斷交不太可能，因為台灣“邦交”國不多了，大陸要選擇時間使用，但大選之後，大陸連續兩次向美方提出嚴正交涉，這是希望外部勢力不要干預台灣議題。



他表示，大陸取消M503航線偏置、無人機進入24海里等，這些是灰色手段，目前希望利用這個手段造成台灣心理壓迫感。而520之後接下來會出現新冷和，這有別於蔡英文，形成穩而不安。大陸不認為賴清德會凍結“台獨黨綱”，因此會進入另外一輪的冷和狀態。